Российских страховщиков начнут штрафовать за невыдачу ОСАГО из-за сбоев

В Российском союзе автостраховщиков пояснили, что подобные штрафы уже существуют

15 сентября 2023, 10:29, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Страховщиков в России предлагают наказывать за невыдачу полисов ОСАГО из-за сбоев на сайтах. Об этом сообщают "Известия".

Глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов разработал проект поправок в КоАП, согласно которым должностных лиц будут штрафовать на сумму от 20 до 50 тысяч рублей, а юридических – до 300 тысяч рублей.

В Российском союзе автостраховщиков отметили, что жалобы на невыдачу полисов из-за технических сбоев являются единичными. В организации также добавили, что агентов уже штрафуют за отказ от продажи ОСАГО или навязывание дополнительных услуг.