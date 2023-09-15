Российских страховщиков начнут штрафовать за невыдачу ОСАГО из-за сбоев
В Российском союзе автостраховщиков пояснили, что подобные штрафы уже существуют
15 сентября 2023, 10:29, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Страховщиков в России предлагают наказывать за невыдачу полисов ОСАГО из-за сбоев на сайтах. Об этом сообщают "Известия".
Глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов разработал проект поправок в КоАП, согласно которым должностных лиц будут штрафовать на сумму от 20 до 50 тысяч рублей, а юридических – до 300 тысяч рублей.
В Российском союзе автостраховщиков отметили, что жалобы на невыдачу полисов из-за технических сбоев являются единичными. В организации также добавили, что агентов уже штрафуют за отказ от продажи ОСАГО или навязывание дополнительных услуг.
10:53:53 15-09-2023
Хорошая новость
11:04:22 15-09-2023
Давно пора ставить их на место!
11:27:29 15-09-2023
И всё равно без допов купить осаго нереально(
16:26:44 15-09-2023
Гость (11:27:29 15-09-2023) И всё равно без допов купить осаго нереально(... 1.09.23 оформила ОСАГО без всяких допов. . вообще в последний раз мне пытались навязать допстраховку лет 7 назад
12:21:03 15-09-2023
"Сбоев"))))))) Росгосстрах там еще живой? Уже давно там не страхуюсь, но когда они третий год подряд решили развести на "сбой" по бонус-малусу, накатал в Центробанк и ушел от них. Еще звонили и ругались, как это я посмел нажаловаться на их мошенничества. А вот другая контора после уже после страхования проверила бонус-малус (тогда это было не так быстро, как сейчас), позвонила и вернула переплату.