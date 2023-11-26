Российских водителей предупредили о штрафах за нарушения, снятые на видео
Ролик не может стать единственным доказательством в деле, но может спровоцировать расследование
26 ноября 2023, 09:31, ИА Амител
Фото или видео, на котором запечатлен момент нарушения ПДД, может спровоцировать расследование. Об этом агентству "Прайм" рассказал заведующий филиалом московской коллегии адвокатов "Защита" Анатолий Миронов.
По его словам, ведомства не просто могут, а обязаны реагировать на подобную информацию, поэтому зачастую после публикации видео с нарушениями начинаются проверки.
Специалисты определяют достоверность видеозаписи, место, где она была сделана, а также уточняют, был ли за рулем владелец транспортного средства. После этого выносится вердикт о возможном наказании для автовладельца.
По словам Миронова, стать единственным доказательством в деле видеоролик не может.
11:08:00 26-11-2023
Жаль. Давно пора уже придумать схему приёма таких видео от населения. У нас водители массово не соблюдают ПДД и ещё и бравируют этим. Хоть на Строителей по выделение, хоть на Калинина. Хоть на Павлике у Леруа. Ставь камеру и стриги до 20% водителей трафика.
12:19:56 26-11-2023
Надо наоборот сделать портал, куда можно скидывать видео с нарушениями ПДД с регистраторов всём желающим. Чтоб гайцы потом изучали и выписывали нарушителю штраф. А отправитель видео получал бы 25 процентов от уплаченой суммы. Думаю через непродолжительнок время количество нарушений сильно убавится.
12:19:59 26-11-2023
Надо наоборот сделать портал, куда можно скидывать видео с нарушениями ПДД с регистраторов всём желающим. Чтоб гайцы потом изучали и выписывали нарушителю штраф. А отправитель видео получал бы 25 процентов от уплаченой суммы. Думаю через непродолжительнок время количество нарушений сильно убавится.
14:33:09 26-11-2023
Гость (12:19:59 26-11-2023) Надо наоборот сделать портал, куда можно скидывать видео с н... Да! Дух старухи процетщицы у наших граждан не отнимишь, не убьешь.
12:40:35 26-11-2023
а почему не может, если по видео всё понятно. Давайте тогда и по камерам не штрафовать - ищите свидетелей
13:17:19 26-11-2023
да фиг там я отправлял ролик с жестким нарушением пдд водила маршрута 6 с левой полосы через сплошную на красный свет на право всех распихав. мне ответили что снято на средство не лицензированное не может быть доказательством, что я обязан приехать на 5 западную и написать заявление и быть свидетелем на суде, а оно мне надо?
13:36:48 26-11-2023
В соответствии с частью 1 статьи 2.6.1 «Административная ответственность собственников (владельцев) транспортных средств» КоАП РФ к административной ответственности за административные правонарушения в области дорожного движения привлекаются собственники (владельцы) транспортных средств лишь в случае фиксации этих административных правонарушений работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами, имеющими функции фото и киносъемки, видеозаписи, или средствами фото и киносъемки, видеозаписи. Приобщенные к обращениям фото или видеоматериалы, полученные с помощью устройств, не являющихся специальными техническими средствами, подлежат СЭД МВД №38/5-18125 от 24.11.2023 24.11.2023 38/5-18125 рассмотрению лишь в совокупности с иными материалами, а именно свидетельскими показаниями, объяснениями лиц, в отношении которых ведется проверка. В Вашем обращении не содержится достаточных данных для возбуждения дела об административном правонарушении и привлечения водителя автомобиля, указанного в обращении, к административной ответственности. В соответствии с действующим законодательством нарушением, влекущим невозможность использования доказательств, может быть признано, в частности, получение объяснений потерпевшего, свидетеля, лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, которым не были предварительно разъяснены их права и обязанности, предусмотренные статьей 51 Конституции Российской Федерации, а также они не были ознакомлены со статьей 17.9 «Заведомо ложные показание свидетеля, пояснение специалиста, заключение эксперта или заведомо неправильный перевод» КоАП РФ и статьей 25.6 «Свидетель» КоАП РФ