Российских водителей предупредили о штрафах за нарушения, снятые на видео

Ролик не может стать единственным доказательством в деле, но может спровоцировать расследование

26 ноября 2023, 09:31, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Фото или видео, на котором запечатлен момент нарушения ПДД, может спровоцировать расследование. Об этом агентству "Прайм" рассказал заведующий филиалом московской коллегии адвокатов "Защита" Анатолий Миронов.

По его словам, ведомства не просто могут, а обязаны реагировать на подобную информацию, поэтому зачастую после публикации видео с нарушениями начинаются проверки.

Специалисты определяют достоверность видеозаписи, место, где она была сделана, а также уточняют, был ли за рулем владелец транспортного средства. После этого выносится вердикт о возможном наказании для автовладельца.

По словам Миронова, стать единственным доказательством в деле видеоролик не может.