Российским автомобилистам разрешили устанавливать квадратные номера на машины

Владельцы некоторых авто испытывали неудобства, потому что место под номер было квадратным

23 октября 2023, 14:05, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Автомобилистов в России больше не будут штрафовать за квадратные номера, установленные на передней части машины. Об этом сообщает "Коммерсант".

Росстандарт внес изменения в ГОСТ. Поправка вступила в силу с 18 октября.

Ранее владельцы японских, американских и некоторых ретроавтомобилей испытывали неудобства, потому что на бампере у них место под номер было квадратным, а устанавливать номера такой формации можно было только сзади.

Теперь штрафовать за квадраты спереди не будут.