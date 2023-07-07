Российским автопроизводителям помогут за счет роста цен на иномарки

Защитить таким образом местный рынок от импорта неоднократно предлагали российские автопроизводители

07 июля 2023, 22:31, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Утилизационный сбор на легковые, легкие коммерческие и грузовые автомобили, которые ввозятся в Россию для перепродажи, повысится с 1 августа, рассказал в интервью "Интерфаксу" вице-премьер-глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

Он напомнил, что защитить таким образом местный рынок от импорта неоднократно предлагали российские автопроизводители, а также политические деятели. В частности, с такой идеей в начале года выступал глава "АвтоВАЗа".

"Индексация утильсбора утверждена как в отношении юридических лиц, так и в отношении физических лиц, целенаправленно ввозящих импортные автомобили для перепродажи", — сказал Мантуров, не уточнив размер увеличения платежа. Соответствующее постановление кабмина пока не опубликовано.