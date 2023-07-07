Российским автопроизводителям помогут за счет роста цен на иномарки
Защитить таким образом местный рынок от импорта неоднократно предлагали российские автопроизводители
07 июля 2023, 22:31, ИА Амител
Утилизационный сбор на легковые, легкие коммерческие и грузовые автомобили, которые ввозятся в Россию для перепродажи, повысится с 1 августа, рассказал в интервью "Интерфаксу" вице-премьер-глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.
Он напомнил, что защитить таким образом местный рынок от импорта неоднократно предлагали российские автопроизводители, а также политические деятели. В частности, с такой идеей в начале года выступал глава "АвтоВАЗа".
"Индексация утильсбора утверждена как в отношении юридических лиц, так и в отношении физических лиц, целенаправленно ввозящих импортные автомобили для перепродажи", — сказал Мантуров, не уточнив размер увеличения платежа. Соответствующее постановление кабмина пока не опубликовано.
23:55:46 07-07-2023
Себе помогите. Перетащите свои "задние мосты", на это импортозамещательское дерьмище.
02:21:58 08-07-2023
Государство не участвует ни в одном процессе производства авто, и даже не участвует в утилизации. За что оно берет деньги????
06:18:19 08-07-2023
Моё мнение,если российские автопроизводители хотят,что бы их продукцию покупали,так пускай в начале конкуренцию составят иномаркам.Не надо принуждать граждан к покупке отечественного авто,путем поднятия утилизационного сбора на иностранный транспорт.Имея 1300000р.безопасней и лучше купить volvo cx90 2013 года,чем лада Веста с салона 2023
07:44:20 08-07-2023
Антон (06:18:19 08-07-2023) Моё мнение,если российские автопроизводители хотят,что бы их... Антоша, вы сравниваете разные категории товара, и это не хорошо. Это передергивание истины. Во первых, ценовые категории разные изначально. Во-вторых, класс автомобилей разный. В-третьих, компании-производители абсолютно разные: это как пирожное «картошка» сравнивать с тортом «Прага», допустим. Ну просто разные история, продуктовая линейка, отношение к продукту. В-четвертых, Вольво вообще в мире, даже с учетом и более премиальных марок, имеет свою особенную надежную репутацию самого безопасного автомобиля в мире. Ну, не КрАЗ при столкновении с Окой, но вполне сравнимо. По вышеперечисленным причинам ваш высер абсолютно непонятен.
22:18:01 08-07-2023
Гость (07:44:20 08-07-2023) Антоша, вы сравниваете разные категории товара, и это не хор... сколько пены и понтов,а по факту постой пшик раз не понятен простой смысл-подержанная иномарка лучше нового ведра с гайками
10:06:09 08-07-2023
Антон (06:18:19 08-07-2023) Моё мнение,если российские автопроизводители хотят,что бы их... Наверное, вы имели ввиду xc90? Они в России стоят от 1500000р. Но ход мысли правильный.
19:11:40 08-07-2023
Всё для нас всё для народа, какие они заботливые