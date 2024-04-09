Российским банкам предложили простить долги пострадавшим от паводка
Компаниям предлагают самостоятельно запрашивать необходимые подтверждающие документы в соответствующих ведомствах
09 апреля 2024, 23:22, ИА Амител
ЦБ рекомендовал кредиторам принимать заявки пострадавших от наводнений на кредитные каникулы в упрощенном порядке, реструктурировать долги по программам, вплоть до прощения долга в особых ситуациях, а также не обращать взыскание на заложенное имущество. Об этом сообщает "Федпресс" со ссылкой на пресс-службу регулятора.
Подобные запросы банки должны рассматривать на основании имеющихся у человека документов, не требуя от него полного комплекта.
Сейчас право на отсрочку платежей имеют право заемщики, сумма кредита которых не превышает 1,6 млн в случае автокредита, 150 тысяч рублей по кредитным картам и до 450 тысяч рублей по иным видам кредитов и займов.
Компаниям предлагают самостоятельно запрашивать необходимые подтверждающие документы в соответствующих ведомствах. Кроме того, финансовые организации призвали учитывать уже имеющуюся у них информацию.
Также ЦБ предложил страховым компаниям предоставлять отсрочку тем клиентам, которые оплачивают полисы в рассрочку.
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