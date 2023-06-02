Российским дачникам грозит штраф за продажу урожая

При попытке заработать можно потерять от 500 до 2500 рублей

02 июня 2023, 08:03, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин предупредил о том, что за продажу собственного урожая можно получить штраф. Его слова передают "Аргументы и Факты".

Депутат отмечает, что продавать продукты, включая переработанные (например, соленья), можно, но делать это нужно только в специально отведённых для торговли местах.

Чаплин подчеркнул, что заниматься торговлей возле общественных мест, административных зданий и остановок транспорта нельзя. За нарушение правил грозит штраф от 500 до 2500 рублей.

Он также добавил, что можно не платить налоги с проданного урожая, но только если он произведён без привлечения наёмных рабочих, а площадь дачного участка не превышает 50 соток.