Российским дачникам грозит штраф за продажу урожая
При попытке заработать можно потерять от 500 до 2500 рублей
02 июня 2023, 08:03, ИА Амител
Председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин предупредил о том, что за продажу собственного урожая можно получить штраф. Его слова передают "Аргументы и Факты".
Депутат отмечает, что продавать продукты, включая переработанные (например, соленья), можно, но делать это нужно только в специально отведённых для торговли местах.
Чаплин подчеркнул, что заниматься торговлей возле общественных мест, административных зданий и остановок транспорта нельзя. За нарушение правил грозит штраф от 500 до 2500 рублей.
Он также добавил, что можно не платить налоги с проданного урожая, но только если он произведён без привлечения наёмных рабочих, а площадь дачного участка не превышает 50 соток.
08:25:43 02-06-2023
Посмотрим на Спартака, там и остановки и общественное место и адмздания. Или эта новость для Москвы, не уточняется?
08:41:52 02-06-2023
прикольная фамилия у председателя
11:49:59 02-06-2023
А штраф костылем вдоль хребта не хотите?
12:58:47 02-06-2023
чаплин лашок. Че его слушать.