Российский актер стал одним из самых стильных людей 2024 года

Марк Эйдельштейн возглавил мировой рейтинг

10 декабря 2024, 20:40, ИА Амител

Марк Эйдельштейн / Фото: кадр из фильма "Анора"

Российский актер Марк Эйдельштейн возглавил рейтинг самых стильных людей 2024 года по версии The New York Times.

22-летний актер оказался в списке наиболее стильных людей 2024 года наряду с такими мировыми знаменитостями, как Дэниэл Крейг, Ариана Гранде, Деми Мур и Бейонсе.

Актер прославился после выхода фильма "Анора", который завоевал "Золотую пальмовую ветвь" на 77-м Каннском кинофестивале.

Мировое признание получил и другой российский актер из "Аноры". Юра Борисов победил в номинации "Лучший актер второго плана" на премии Ассоциации кинокритиков Лос-Анджелеса.