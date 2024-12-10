Российский актер стал одним из самых стильных людей 2024 года
Марк Эйдельштейн возглавил мировой рейтинг
10 декабря 2024, 20:40, ИА Амител
Российский актер Марк Эйдельштейн возглавил рейтинг самых стильных людей 2024 года по версии The New York Times.
22-летний актер оказался в списке наиболее стильных людей 2024 года наряду с такими мировыми знаменитостями, как Дэниэл Крейг, Ариана Гранде, Деми Мур и Бейонсе.
Актер прославился после выхода фильма "Анора", который завоевал "Золотую пальмовую ветвь" на 77-м Каннском кинофестивале.
Мировое признание получил и другой российский актер из "Аноры". Юра Борисов победил в номинации "Лучший актер второго плана" на премии Ассоциации кинокритиков Лос-Анджелеса.
"Успех актера может повысить его шансы на получение награды "Оскар", – уточнили специалисты.
10:27:59 11-12-2024
посмотрел остальной список и уж не знаю радоваться за человека или сопереживать.