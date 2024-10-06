Российский бизнес столкнулся с нехваткой складов

На это есть несколько причин, среди которых повышение ключевой ставки, подорожание материалов и высокая стоимость строительства

06 октября 2024, 22:30, ИА Амител

Склад / Фото: pxhere.com/ru/photo/948616

Директор по управлению в логистической компании NC Logistic Гарольд Власов рассказал РИА Новости о нехватке складских помещений в России.

"На данный момент свободных складов практически нет. Все доступные объекты заняты. Новые строятся под заказ, а девелоперы не предлагают спекулятивные проекты", – пояснил эксперт.

По его словам, это связано с высокой стоимостью строительства из-за повышения ключевой ставки и удорожания материалов. Окупаемость спекулятивных проектов превышает 10 лет, что делает их невыгодными.

Власов также отметил, что дефицит усугубляется растущим спросом со стороны компаний, занимающихся электронной коммерцией, и импортеров, которые создают дополнительные запасы товаров из-за нерегулярных поставок и сложностей с логистикой.

Ранее основатель агентства недвижимости Арина Николаева сообщила, что покупка недвижимости сейчас выгодна из-за роста ключевой ставки и арендных цен. Арендная плата в крупных городах стремительно растет, принося владельцам доход, а условия ипотечного кредитования становятся более жесткими.