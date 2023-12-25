Российский боксер разбился насмерть в день похорон матери

Молодой человек врезался в отбойник

25 декабря 2023, 09:05, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Трехкратный чемпион российского первенства и чемпион Европы по боксу Альберт Родионов попал в смертельное ДТП. Об этом сообщает РИА Новости.

Как рассказала генеральный секретарь Федерации бокса России Татьяна Кириенко, трагедия произошла в день похорон матери спортсмена. Родионов на большой скорости врезался в отбойник. Травмы, полученные Альбертом, оказались несовместимы с жизнью.

У Родионова остались жена и ребенок. В Федерации бокса России заверили, что помогут в организации похорон спортсмена.