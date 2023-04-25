Российский ефрейтор получил 14 лет колонии за госизмену

Мужчина будет отбывать срок в колонии строгого режима

25 апреля 2023, 21:56, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил к 14 годам лишения свободы ефрейтора Илью Трачука за госизмену и незаконный доступ к гостайне. Как сообщает "Лента.ру", его лишили воинского здания.

Мужчина будет отбывать срок в колонии строгого режима. Процесс над ним был закрытым из-за грифа "секретно" на материалах уголовного дела.

Напомним, что ранее Госдума сразу в двух чтениях приняла законопроект о введении пожизненного лишения свободы за госизмену и ужесточении ответственности за терроризм. Изменения также коснулись статей за вовлечение в совершение террористических преступлений и вербовку.

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