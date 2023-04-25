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Российский ефрейтор получил 14 лет колонии за госизмену

Мужчина будет отбывать срок в колонии строгого режима

25 апреля 2023, 21:56, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил к 14 годам лишения свободы ефрейтора Илью Трачука за госизмену и незаконный доступ к гостайне. Как сообщает "Лента.ру", его лишили воинского здания.

Мужчина будет отбывать срок в колонии строгого режима. Процесс над ним был закрытым из-за грифа "секретно" на материалах уголовного дела.

Напомним, что ранее Госдума сразу в двух чтениях приняла законопроект о введении пожизненного лишения свободы за госизмену и ужесточении ответственности за терроризм. Изменения также коснулись статей за вовлечение в совершение террористических преступлений и вербовку.

Битый инжект

Комментарии 3

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ДМБ 83

23:38:53 25-04-2023

Как говаривали в армии СССР. " Лучше дочь проститутка, чем сын ефрейтор "...

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Гость

07:14:22 26-04-2023

Может помог диверсантам, которые в Брянской области машину с детьми обстреляли

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Гость

11:13:01 26-04-2023

В чем именно заключалась госизмена?

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