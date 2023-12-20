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Российский футбольный союз отказался от перехода в Азию

Представители РФС отметили, что будут добиваться возвращения в европейский футбол

20 декабря 2023, 23:10, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

Исполком Российского футбольного союза (РФС) проголосовал против перехода организации в Азиатскую футбольную конференцию. Об этом сообщает ТАСС.

Вице-президент РФС Ахмед Айдамиров заявил, что российский футбол является частью европейского футбола. Он также добавил, что решение об отказе от перехода в АФК было принято единогласно.

Напомним, что из-за политической ситуации российские клубы и сборные отстранили от участия в международных соревнованиях, проводимых под эгидой ФИФА и УЕФА.

Рассматривался вариант перехода РФС в Азию, однако позднее была создана рабочая группа по возвращению российских команд в европейский футбол.

Отметим, что в числе участников ближайшего розыгрыша Лиги наций сборной России нет.

Футбол

Комментарии 3

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Гость

07:08:39 21-12-2023

А каким образом Ахмед добьётся попадания в Европу РФС ? Он изменит политику Путина?

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Гость

15:57:00 21-12-2023

будут добиваться возвращения в европейский футбол -- больные что ли? Ну изменится ситуация, добивайтесь, а пока поиграйте в международных соревнованиях, там уровень ниже, но и вы не такие уж мастера

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Гость

01:32:24 22-12-2023

Всех этих гадов на лесоповал. Сколько можно терпеть вредительство этих госспорт организаций.

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