Российский футбольный союз отказался от перехода в Азию
Представители РФС отметили, что будут добиваться возвращения в европейский футбол
20 декабря 2023, 23:10, ИА Амител
Исполком Российского футбольного союза (РФС) проголосовал против перехода организации в Азиатскую футбольную конференцию. Об этом сообщает ТАСС.
Вице-президент РФС Ахмед Айдамиров заявил, что российский футбол является частью европейского футбола. Он также добавил, что решение об отказе от перехода в АФК было принято единогласно.
Напомним, что из-за политической ситуации российские клубы и сборные отстранили от участия в международных соревнованиях, проводимых под эгидой ФИФА и УЕФА.
Рассматривался вариант перехода РФС в Азию, однако позднее была создана рабочая группа по возвращению российских команд в европейский футбол.
Отметим, что в числе участников ближайшего розыгрыша Лиги наций сборной России нет.
07:08:39 21-12-2023
А каким образом Ахмед добьётся попадания в Европу РФС ? Он изменит политику Путина?
15:57:00 21-12-2023
будут добиваться возвращения в европейский футбол -- больные что ли? Ну изменится ситуация, добивайтесь, а пока поиграйте в международных соревнованиях, там уровень ниже, но и вы не такие уж мастера
01:32:24 22-12-2023
Всех этих гадов на лесоповал. Сколько можно терпеть вредительство этих госспорт организаций.