Российский хоккеист умер в 21 год от опухоли головного мозга

Лечение не помогло молодому спортсмену побороть болезнь

15 августа 2023, 07:34, ИА Амител

Фото: пресс-служба ХК "Салават Юлаев"

21-летний российский хоккеист Родион Амиров умер от опухоли головного мозга. Об этом рассказали в пресс-службе клуба.

В феврале прошлого года у Амирова нашли опухоль головного мозга. Хоккеист проходил комплексное лечение и приезжал на несколько сборов вместе с клубом, однако медики не смогли ему помочь.

Родион Амиров был воспитанником уфимского хоккейного клуба "Салават Юлаев". На драфте НХЛ‑2020 он был выбран " Торонто" . Канадский клуб даже успел подписать с ним трехлетний контракт новичка.