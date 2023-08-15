Российский хоккеист умер в 21 год от опухоли головного мозга
Лечение не помогло молодому спортсмену побороть болезнь
15 августа 2023, 07:34, ИА Амител
Фото: пресс-служба ХК "Салават Юлаев"
21-летний российский хоккеист Родион Амиров умер от опухоли головного мозга. Об этом рассказали в пресс-службе клуба.
В феврале прошлого года у Амирова нашли опухоль головного мозга. Хоккеист проходил комплексное лечение и приезжал на несколько сборов вместе с клубом, однако медики не смогли ему помочь.
Родион Амиров был воспитанником уфимского хоккейного клуба "Салават Юлаев". На драфте НХЛ‑2020 он был выбран " Торонто" . Канадский клуб даже успел подписать с ним трехлетний контракт новичка.
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