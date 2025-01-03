Российский космонавт показал, как выглядели сибирские города в новогоднюю ночь

Всего спутник снял восемь сибирских городов

03 января 2025, 13:55, ИА Амител

Города в новогоднюю ночь / Фото: Иван Вагнер / t.me/ivan_mks63

Космонавт Иван Вагнер поделился фотографиями сибирских городов в новогоднюю ночь. На снимках, опубликованных в телеграм-канале космонавта, видны Омск, Новосибирск, Новокузнецк, Абакан, Кызыл и Горно-Алтайск, Иркутск и Красноярск.

Спутники также успели запечатлеть фейерверки в Сочи, Нальчике, Пятигорске и Махачкале. На снимках можно заметить маленькие огоньки от салютов. Над ними спутники пролетели в 00:18 – 00:20 по местному времени.

"Впервые увидел множество маленьких вспышек в разных местах городов, очень красиво! Кавказ, спасибо за салют!" – написал космонавт.

Справка

Иван Вагнер родился 10 июля 1985 года в поселке Североонежске Плесецкого района Архангельской области. В 2008 году в Санкт-Петербурге окончил Балтийский государственный технический университет "Военмех" им. Д.Ф. Устинова с присуждением степени магистра техники и технологии по направлению авиа- и ракетостроение. С февраля 2009 года работал помощником руководителя полетами российского сегмента МКС.

С 9 апреля по 22 октября 2020-го Вагнер выполнил свой первый орбитальный полет продолжительностью 195 дней 18 часов 49 минут. 11 сентября 2024 года Иван Вагнер во второй раз полетел в космос – стартовал на корабле "Союз МС-26" в составе 72-й длительной экспедиции на МКС.

Иван Вагнер – Герой Российской Федерации (2022). Также имеет почетное звание "Летчик-космонавт Российской Федерации" (2022).