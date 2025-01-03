Российский космонавт показал, как выглядели сибирские города в новогоднюю ночь
Всего спутник снял восемь сибирских городов
03 января 2025, 13:55, ИА Амител
Космонавт Иван Вагнер поделился фотографиями сибирских городов в новогоднюю ночь. На снимках, опубликованных в телеграм-канале космонавта, видны Омск, Новосибирск, Новокузнецк, Абакан, Кызыл и Горно-Алтайск, Иркутск и Красноярск.
Спутники также успели запечатлеть фейерверки в Сочи, Нальчике, Пятигорске и Махачкале. На снимках можно заметить маленькие огоньки от салютов. Над ними спутники пролетели в 00:18 – 00:20 по местному времени.
"Впервые увидел множество маленьких вспышек в разных местах городов, очень красиво! Кавказ, спасибо за салют!" – написал космонавт.
Справка
Иван Вагнер родился 10 июля 1985 года в поселке Североонежске Плесецкого района Архангельской области. В 2008 году в Санкт-Петербурге окончил Балтийский государственный технический университет "Военмех" им. Д.Ф. Устинова с присуждением степени магистра техники и технологии по направлению авиа- и ракетостроение. С февраля 2009 года работал помощником руководителя полетами российского сегмента МКС.
С 9 апреля по 22 октября 2020-го Вагнер выполнил свой первый орбитальный полет продолжительностью 195 дней 18 часов 49 минут. 11 сентября 2024 года Иван Вагнер во второй раз полетел в космос – стартовал на корабле "Союз МС-26" в составе 72-й длительной экспедиции на МКС.
Иван Вагнер – Герой Российской Федерации (2022). Также имеет почетное звание "Летчик-космонавт Российской Федерации" (2022).
14:16:47 03-01-2025
Восемь городов. В России. На н.г.
Интересно, как выглядят США на рождество?..
14:44:08 03-01-2025
Барнаула нет - незачёт
15:35:23 03-01-2025
А Барнаул где ?
ПС. даже на сайте Роскосмоса фотки ужаты до HD размеров
19:28:17 03-01-2025
Все города в золоте и серебра! Красота!!!