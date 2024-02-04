Российский космонавт установил рекорд по пребыванию в космосе

В июне Олег Кононенко отметил 60-летие

04 февраля 2024, 16:30, ИА Амител

Фото: pxhere.com/ru/photo/786711

Российский космонавт Олег Кононенко побил рекорд по времени, проведенному на орбите. Об этом сообщает ТАСС.

Сейчас командир отряда завершает пятый полет в своей карьере. 5 июня в 00:00:20 (мск) он станет первым человеком, который проведет в околоземном пространстве в сумме тысячу суток. После завершения экспедиции его суммарный налет составит 1 110 суток.

Свой первый полет в космос Олег Кононенко совершил в 2008 году. На корабле "Союз ТМА-12" он отправился на Международную космическую станцию.

В июле 2024 года Олег Кононенко отметит 60-летие.