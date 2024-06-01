Российский министр серьезно пострадал в ДТП
Александра Гашкова госпитализировали
01 июня 2024, 16:20, ИА Амител
Автомобиль скорой помощи / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Министр здравоохранения Камчатского края Александр Гашков попал в ДТП и получил серьезные травмы, сообщили в правительстве региона.
На дороге Начики – Кавалерское – Усть-Большерецк 1 июня столкнулись два автомобиля лоб в лоб.
По предварительным данным, глава краевого Минздрава в тяжелом состоянии – он получил перелом ребер и костей таза.
Помимо Гашкова, травмы также получили водитель служебной машины и замначальника отдела по развитию здравоохранения Денис Федотов.
Причиной произошедшего называют выезд на встречную полосу. По данным "Базы", в результате ДТП также погиб один человек.
17:23:17 01-06-2024
Как всегда министр торопился и считал себя самой важной птицей на дороге???
19:07:33 01-06-2024
Казачка я (17:23:17 01-06-2024) Как всегда министр торопился и считал себя самой важной птиц...
Случаи разные бывают, но тебе надо обязательно всё обдать известной субстанцией, ты-то уже всё знаешь.
00:07:18 02-06-2024
Гость (19:07:33 01-06-2024) Случаи разные бывают, но тебе надо обязательно всё обдат... Вообще-то нарушать технику безопасности никому нельзя . Разве правила дорожного движения исключение ? Собственная безопасность изначально из соблюдения правил и инструкций , из своего соответствия ...
19:30:46 01-06-2024
Министра вылечат... А вот...
19:45:33 01-06-2024
А поехал бы медугородным автобусом как все нормальные граждане России и не попал бы в больничку! По всему видно, что в служебной машине все живы, а вот в обычной - не все!
19:47:44 01-06-2024
И он не российский министр! Но с шофером и служебной машиной! Оттого и авария!
20:22:12 01-06-2024
кто на встречку вылетел?
23:14:46 01-06-2024
Гость (20:22:12 01-06-2024) кто на встречку вылетел?... Коль умолчали про то кто на встречку вылетел, делаем вывод - служебная машина.
08:21:10 02-06-2024
Бумеранг все же настиг?
10:11:04 02-06-2024
Да уж...Заголовок... Российский министр... Местечковый... Скоро в каждом районе будут министры
14:13:16 02-06-2024
На прошлой неделе встретились с губером. На встречке. Очень торопился из Горного на работу, видимо. Еле увернулись, скатившись на обочину. Сразу парочка усопших вспомнилась. Летуны
12:25:11 03-06-2024
Это всевышний не выдержал.