НОВОСТИПроисшествия

Российский министр серьезно пострадал в ДТП

Александра Гашкова госпитализировали

01 июня 2024, 16:20, ИА Амител

Автомобиль скорой помощи / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Автомобиль скорой помощи / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Министр здравоохранения Камчатского края Александр Гашков попал в ДТП и получил серьезные травмы, сообщили в правительстве региона.

На дороге Начики – Кавалерское – Усть-Большерецк 1 июня столкнулись два автомобиля лоб в лоб. 

По предварительным данным, глава краевого Минздрава в тяжелом состоянии – он получил перелом ребер и костей таза.

Помимо Гашкова, травмы также получили водитель служебной машины и замначальника отдела по развитию здравоохранения Денис Федотов.

Причиной произошедшего называют выезд на встречную полосу. По данным "Базы", в результате ДТП также погиб один человек.

ДТП Происшествия

Комментарии 12

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Казачка я

17:23:17 01-06-2024

Как всегда министр торопился и считал себя самой важной птицей на дороге???

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Гость

19:07:33 01-06-2024

Казачка я (17:23:17 01-06-2024) Как всегда министр торопился и считал себя самой важной птиц...
Случаи разные бывают, но тебе надо обязательно всё обдать известной субстанцией, ты-то уже всё знаешь.

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Гость

00:07:18 02-06-2024

Гость (19:07:33 01-06-2024) Случаи разные бывают, но тебе надо обязательно всё обдат... Вообще-то нарушать технику безопасности никому нельзя . Разве правила дорожного движения исключение ? Собственная безопасность изначально из соблюдения правил и инструкций , из своего соответствия ...

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Костя

19:30:46 01-06-2024

Министра вылечат... А вот...

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Андрей

19:45:33 01-06-2024

А поехал бы медугородным автобусом как все нормальные граждане России и не попал бы в больничку! По всему видно, что в служебной машине все живы, а вот в обычной - не все!

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Андрей

19:47:44 01-06-2024

И он не российский министр! Но с шофером и служебной машиной! Оттого и авария!

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Гость

20:22:12 01-06-2024

кто на встречку вылетел?

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Андрей

23:14:46 01-06-2024

Гость (20:22:12 01-06-2024) кто на встречку вылетел?... Коль умолчали про то кто на встречку вылетел, делаем вывод - служебная машина.

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Гость

08:21:10 02-06-2024

Бумеранг все же настиг?

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юрий

10:11:04 02-06-2024

Да уж...Заголовок... Российский министр... Местечковый... Скоро в каждом районе будут министры

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Гость

14:13:16 02-06-2024

На прошлой неделе встретились с губером. На встречке. Очень торопился из Горного на работу, видимо. Еле увернулись, скатившись на обочину. Сразу парочка усопших вспомнилась. Летуны

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Гость

12:25:11 03-06-2024

Это всевышний не выдержал.

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