Российский министр серьезно пострадал в ДТП

Александра Гашкова госпитализировали

01 июня 2024, 16:20, ИА Амител

Автомобиль скорой помощи / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Министр здравоохранения Камчатского края Александр Гашков попал в ДТП и получил серьезные травмы, сообщили в правительстве региона.

На дороге Начики – Кавалерское – Усть-Большерецк 1 июня столкнулись два автомобиля лоб в лоб.

По предварительным данным, глава краевого Минздрава в тяжелом состоянии – он получил перелом ребер и костей таза.

Помимо Гашкова, травмы также получили водитель служебной машины и замначальника отдела по развитию здравоохранения Денис Федотов.

Причиной произошедшего называют выезд на встречную полосу. По данным "Базы", в результате ДТП также погиб один человек.