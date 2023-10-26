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Российский министр зачитал доклад Путину из курятника

Владимир Путин счел, что это оживило работу на совещании

26 октября 2023, 09:00, ИА Амител

Кадр: t.me/smotri_media
Кадр: t.me/smotri_media

Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев во время совещания правительства с президентом вышли на связь из нового птицеводческого центра.

Владимир Путин положительно оценил то, что глава Минсельхоза пообщался с коллегами из "курятника", но тем не менее поинтересовался, почему в стране подорожало мясо птицы.

"Это здорово, что вы из курятника с нами общаетесь. Это оживляет нашу сегодняшнюю работу. <...> Но чего курятина так подорожала? Мясо птицы у нас с начала года выросло на 27%", – сказал президент.

В качестве решения проблемы Путин предложил закупать мясо птицы в дружественных странах, реагируя на повышение цен, пишут "Ведомости".

Владимир Путин цены

Комментарии 8

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Гость

09:03:48 26-10-2023

Так чего подорожала то?

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Гость

09:28:27 26-10-2023

Если из курятника, то не зачитал, а прокукарекал....

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Камиль Ренатович

09:30:57 26-10-2023

Приступайте к севу зерновых!

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Джамшут

10:06:33 26-10-2023

"Закупать мясо птицы в дружественных странах" - Дельное предложение.

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Гость

10:32:08 26-10-2023

Джамшут (10:06:33 26-10-2023) "Закупать мясо птицы в дружественных странах" - Дельное пред... Может, лучше министров из дружественных стран по параллельному импорту поставлять будем? Глядишь, воровать меньше будут...

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Гость

12:21:47 26-10-2023

Ждём доклада Шойгу, из окопа , на первой линии обороны .

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Гость

12:23:55 26-10-2023

Талантливый у них министр сельского хозяйства. Без папы, сам всего добивается . .

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Гость

13:18:38 26-10-2023

Грузите апельсины бочками!

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