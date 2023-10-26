Российский министр зачитал доклад Путину из курятника
Владимир Путин счел, что это оживило работу на совещании
26 октября 2023, 09:00, ИА Амител
Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев во время совещания правительства с президентом вышли на связь из нового птицеводческого центра.
Владимир Путин положительно оценил то, что глава Минсельхоза пообщался с коллегами из "курятника", но тем не менее поинтересовался, почему в стране подорожало мясо птицы.
"Это здорово, что вы из курятника с нами общаетесь. Это оживляет нашу сегодняшнюю работу. <...> Но чего курятина так подорожала? Мясо птицы у нас с начала года выросло на 27%", – сказал президент.
В качестве решения проблемы Путин предложил закупать мясо птицы в дружественных странах, реагируя на повышение цен, пишут "Ведомости".
09:03:48 26-10-2023
Так чего подорожала то?
09:28:27 26-10-2023
Если из курятника, то не зачитал, а прокукарекал....
09:30:57 26-10-2023
Приступайте к севу зерновых!
10:06:33 26-10-2023
"Закупать мясо птицы в дружественных странах" - Дельное предложение.
10:32:08 26-10-2023
Джамшут (10:06:33 26-10-2023) "Закупать мясо птицы в дружественных странах" - Дельное пред... Может, лучше министров из дружественных стран по параллельному импорту поставлять будем? Глядишь, воровать меньше будут...
12:21:47 26-10-2023
Ждём доклада Шойгу, из окопа , на первой линии обороны .
12:23:55 26-10-2023
Талантливый у них министр сельского хозяйства. Без папы, сам всего добивается . .
13:18:38 26-10-2023
Грузите апельсины бочками!