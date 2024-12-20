Российский рынок подержанных автомобилей показал наихудшую динамику в уходящем году

Продажи в ноябре упали на 13,4%

20 декабря 2024, 13:20, ИА Амител

Автомобили в городе / Фото: amic.ru

Российский рынок легковых автомобилей с пробегом в ноябре показал наихудшую динамику за 2024 год. Об этом сообщает "Коммерсантъ".

"Продажи подержанных легковых автомобилей в России в ноябре сократились на 13,4% относительно октября, до 524,5 тыс. штук. Это стало максимальным падением рынка месяц к месяцу в текущем году. До этого негативная динамика отмечалась только в сентябре по сравнению с августом: на 5,5%", – подсчитали в "Автостате".

Основными причинами падения продаж эксперты называют повышение ключевой ставки и вымытый спрос.

Часть продаж ноября перетянул октябрь: россияне стремились купить автомобиль по более низкой стоимости, ожидая роста цен. Эксперты также подчеркивают, что к ноябрю доля подержанных авто, купленных в кредит, снизилась c 12 до 6% с середины года. Это также связано со снижением доступности кредитов из-за ставки ЦБ.

Согласно данным "Автостата", самое большое падение в продажах оказалось у южнокорейской Kia – на 18,2%, а наименьшее – у Lada (на 9,2%).

Самой популярной моделью в ноябре десятый месяц подряд остается Lada 2107. На второй позиции – Lada 2114, а замыкает тройку Kia Rio.