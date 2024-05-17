Российский самолет Superjet хотят переименовать
Техника может получить российское название
17 мая 2024, 10:50, ИА Амител
Гендиректор Ростеха Сергей Чемезов рассказал о том, что бренды всей линейки гражданских самолетов ОАК могут получить название "Яковлев". Его слова передает ТАСС.
"У нас это все под КБ им. А. С. Яковлева, и я думаю, что так и будет – "Яковлев", – сказал он.
В августе 2022 года глава Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь сообщил, что компания планирует объединить гражданские самолеты под единым брендом.
Также в интервью ТАСС генеральный директор "Яковлева" (дивизион гражданской авиации ОАК, входящей в состав Ростеха) Андрей Богинский подтвердил планы по переводу самолетов под единый бренд. Он отметил, что для внутреннего рынка и для внешнего могут быть выбраны разные бренды.
15:27:52 17-05-2024
Пусть бы был просто Як. Например Як-206
17:02:15 17-05-2024
Ну если Яковлев то Як-142.
18:15:44 17-05-2024
Ну слава Богу, наконец-то. Я уж думал суперджет превратится в супер-пупер джет)
15:38:53 18-05-2024
"для внешнего могут быть выбраны разные бренды.. " постисниваются чё-ли?
21:46:08 18-05-2024
Эти только вывески менять и способны. За 2023 год выпущено самолётов - НОЛЬ. А орали, что выпустят 40 )))
22:16:43 18-05-2024
Если придерживаться последовательности: ЯК40; 42, соответственно 44. Но самолет создан КБ Сухого и передан вместе с производством в Яковлев. Нельзя модели присваивать имя по названию предприятия. ИЛ 96 делают в Воронеже, а ТУ при социализме собирали в Ульяновске и Узбекистане. Так далеко можно зайти. Superjet-СУ! И не надо Яковлеву присваивать чужие самолеты. Он перед войной молодым министром уже достаточно начудил!