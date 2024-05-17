Российский самолет Superjet хотят переименовать

Техника может получить российское название

17 мая 2024, 10:50, ИА Амител

Крыло самолета / Фото: pxhere.com/ru/photo/1245082

Гендиректор Ростеха Сергей Чемезов рассказал о том, что бренды всей линейки гражданских самолетов ОАК могут получить название "Яковлев". Его слова передает ТАСС.

"У нас это все под КБ им. А. С. Яковлева, и я думаю, что так и будет – "Яковлев", – сказал он.

В августе 2022 года глава Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь сообщил, что компания планирует объединить гражданские самолеты под единым брендом.

Также в интервью ТАСС генеральный директор "Яковлева" (дивизион гражданской авиации ОАК, входящей в состав Ростеха) Андрей Богинский подтвердил планы по переводу самолетов под единый бренд. Он отметил, что для внутреннего рынка и для внешнего могут быть выбраны разные бренды.