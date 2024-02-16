Российский школьник пришел в школу с топором из-за украденного вейпа
Ученика задержал охранник
16 февраля 2024, 13:00, ИА Амител
Топор на чурке / Фото: unsplash.com
Восьмиклассника с топором задержали на входе в школу в селе Михайловка Закаменского района Бурятии, сообщает Baza.
По данным канала, 14-летний парень собирался напасть на ученика девятого класса, который отнял у него вейп. Однако отомстить злоумышленник не смог: несмотря на сопротивление, его остановил охранник, отобрал орудие и вызвал полицию.
Известно, что школьник состоит на учете в ПДН, но в последнее время стал прилежным учеником из-за предстоящего суда по краже.
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