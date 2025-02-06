Российский школьник сломал позвоночник, пытаясь поднять 100-килограммовую штангу
Подросток хотел доказать сверстникам, что он самый сильный в классе
06 февраля 2025, 20:05, ИА Амител
В Сургуте школьник получил серьезную травму позвоночника, пытаясь доказать одноклассникам, что он самый сильный среди них. Об этом сообщает Baza.
Утром 4 февраля 16-летний Элгун вместе с друзьями пришел в здание вечерней школы, чтобы позаниматься спортом перед уроками. Подростки поспорили, кто из них самый сильный, и решили проверить это, подняв 100-килограммовую штангу.
"Одним из первых к штанге подошел десятиклассник Элгун. Он смог приподнять гриф, но радость победы испортила сильная боль в спине. После этого школьники решили попрыгать в сугробы, и тут спина Элгуна заболела еще сильнее", – пишет издание.
Первые три урока подросток терпел, но состояние становилось все хуже. Учителя предложили обратиться в медпункт, однако парень решил пойти домой, надеясь, что боль пройдет сама. Однако дома спина вновь дала о себе знать, и Элгун согласился обратиться к врачам.
Медики диагностировали у него множественные переломы грудного отдела позвоночника. Школьника госпитализировали.
20:29:47 06-02-2025
Элгун оглы в Сургуте живет...... Вот так вот
21:04:03 06-02-2025
множественные переломы грудного отдела позвоночника ---- Где вранье? Ну ладно, даже если так. А что тогда за поколение растет цветочков? Хризантемок маменьких?
07:18:00 07-02-2025
Гость (21:04:03 06-02-2025) множественные переломы грудного отдела позвоночника ---- Гд... 100 кг+прыжки в сугроб+ неумение поднимать штангу. не. ну вы то в 16 лет наверняка 300 кг от груди жали и монеты гнули
09:32:46 07-02-2025
Гость (07:18:00 07-02-2025) 100 кг+прыжки в сугроб+ неумение поднимать штангу. не. ну вы... читаем внимательно: множественные переломы грудного отдела позвоночника
остеопороз нужно бы посмотреть, но если чадушко нормальной комплекции то ослабленность костной ткани подозревать можно.
инвалидность навряд ли, проблемы большие с позвоночником по жизни - точно.
21:42:34 06-02-2025
Физика - беспощадная наука. Жаль что "новый" гражданин её не учил.
08:23:51 07-02-2025
Можно качаться долго с безупречной техникой, но ослепнуть на глаз в одно мгновение, а то даже и потерять глаз. Любой окулист подтвердит. Так что парень может и легко отделался. Поищите кому интересно, подобных историй по пауэрлифтеров уже хватает.
09:40:51 07-02-2025
Гость (08:23:51 07-02-2025) Можно качаться долго с безупречной техникой, но ослепнуть на... "Риск внезапной сердечной смерти у занимающихся силовыми нагрузками"
Физическая активность является общепризнанным средством первичной и вторичной профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, но в ряде случаев может быть фактором риска развития сердечно-сосудистых осложнений, в т.ч. внезапной сердечной смерти (ВСС).
в пятницу лучший вид спорта - поднятие тяжелой кружки с пивом.
правой рукой
в левой - лещ держать
10:35:46 07-02-2025
Musik (09:40:51 07-02-2025) "Риск внезапной сердечной смерти у занимающихся силовыми наг... от пива аденома простаты растёт и бычье сердце.