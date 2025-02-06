Российский школьник сломал позвоночник, пытаясь поднять 100-килограммовую штангу

Подросток хотел доказать сверстникам, что он самый сильный в классе

06 февраля 2025, 20:05, ИА Амител

Штанга / Источник фото: unsplash.com

В Сургуте школьник получил серьезную травму позвоночника, пытаясь доказать одноклассникам, что он самый сильный среди них. Об этом сообщает Baza.

Утром 4 февраля 16-летний Элгун вместе с друзьями пришел в здание вечерней школы, чтобы позаниматься спортом перед уроками. Подростки поспорили, кто из них самый сильный, и решили проверить это, подняв 100-килограммовую штангу.

"Одним из первых к штанге подошел десятиклассник Элгун. Он смог приподнять гриф, но радость победы испортила сильная боль в спине. После этого школьники решили попрыгать в сугробы, и тут спина Элгуна заболела еще сильнее", – пишет издание.

Первые три урока подросток терпел, но состояние становилось все хуже. Учителя предложили обратиться в медпункт, однако парень решил пойти домой, надеясь, что боль пройдет сама. Однако дома спина вновь дала о себе знать, и Элгун согласился обратиться к врачам.

Медики диагностировали у него множественные переломы грудного отдела позвоночника. Школьника госпитализировали.