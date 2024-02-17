Российский школьник запутался в канате и погиб

Правоохранители проводят проверку

17 февраля 2024, 20:40, ИА Амител

Скорая помощь / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В селе Ямное Воронежской области погиб девятилетний мальчик. Во время игры на шведской стенке он запутался в канате, который обмотался вокруг шеи.

Как сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник, трагедия случилась вечером 16 февраля.

Отец доставил ребенка в больницу, но школьник умер, не приходя в сознание. Правоохранители проводят проверку.