Российский школьник запутался в канате и погиб
Правоохранители проводят проверку
17 февраля 2024, 20:40, ИА Амител
Скорая помощь / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
В селе Ямное Воронежской области погиб девятилетний мальчик. Во время игры на шведской стенке он запутался в канате, который обмотался вокруг шеи.
Как сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник, трагедия случилась вечером 16 февраля.
Отец доставил ребенка в больницу, но школьник умер, не приходя в сознание. Правоохранители проводят проверку.
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