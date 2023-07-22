Российский военкор погиб в зоне СВО

Под обстрел попала группа журналистов из разных СМИ

22 июля 2023, 21:15, ИА Амител

Фото: t.me/nezhurka

Военный корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлев погиб в зоне проведения спецоперации, сообщает агентство.

По данным врио главы Запорожской области Евгения Балицкого, 22 июля ВСУ обстреляли гражданскую машину, следовавшую от города Васильевка Запорожской области к селу Владимировка. В Минобороны агентству уточнили, что удар по группе журналистов нанесли кассетными боеприпасами.

В общей сложности ранения получили четыре сотрудника СМИ, их оперативно переместили в полевые медучреждения, однако Журавлев во время эвакуации скончался. Среди других пострадавших – фотокорреспондент РИА Новости Константин Михальчевский, корреспондент "Известий" Роман Польшаков и оператор Дмитрий Шиков.

Также под огнем ВСУ находились журналисты ТАСС, "России сегодня" и пресс-службы администрации региона, отметил ТАСС.