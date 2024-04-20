Российский военкор погиб в зоне СВО
Семен Еремин работал в зоне боевых действий с февраля 2022 года
20 апреля 2024, 08:35, ИА Амител
Свеча / Фото: David Tomaseti / unsplash.com
В зоне СВО погиб военкор "Известий" Семен Еремин. Ему было 42 года.
Как пишет издание, журналист скончался от ранений, полученных в результате атаки украинского FVP-дрона. Это случилось в районе села Приютное.
Еремин снимал репортажи в зоне боевых действий с февраля 2022 года. Был награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.
09:58:36 20-04-2024
Кто ищет, тот найдет. Бог, в таких мероприятиях не участвует. Здесь, пока правит Сатана -Дьявол.
13:51:43 20-04-2024
Земля пухом.