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Российский военкор погиб в зоне СВО

Семен Еремин работал в зоне боевых действий с февраля 2022 года

20 апреля 2024, 08:35, ИА Амител

Свеча / Фото: David Tomaseti / unsplash.com
Свеча / Фото: David Tomaseti / unsplash.com

В зоне СВО погиб военкор "Известий" Семен Еремин. Ему было 42 года.

Как пишет издание, журналист скончался от ранений, полученных в результате атаки украинского FVP-дрона. Это случилось в районе села Приютное. 

Еремин снимал репортажи в зоне боевых действий с февраля 2022 года. Был награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.

СВО утраты

Комментарии 2

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Гость

09:58:36 20-04-2024

Кто ищет, тот найдет. Бог, в таких мероприятиях не участвует. Здесь, пока правит Сатана -Дьявол.

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Гость

13:51:43 20-04-2024

Земля пухом.

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