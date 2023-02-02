Российский вуз начал проверку из-за диплома студента, написанного нейросетью

Студент написал выпускную работу за сутки при помощи бота с искусственным интеллектом и защитил его перед преподавателями. Своими "успехами" он поделился в соцсетях

02 февраля 2023, 08:01, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Российский государственный гуманитарный университет (РГГУ) проведёт анализ диплома, который был написан нейросетью ChatGPT. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу вуза.

ChatGPT – чат-бот на основе искусственного интеллекта, который может вести осмысленную беседу, отвечать на вопросы и даже генерировать имеющий смысл текст. Его возможностями решил воспользоваться один из студентов РГГУ, который, по его словам, за сутки сделал диплом на основе ответов бота.

О своём "успехе" он рассказал в социальных сетях. Один из пользователей пожаловался на студента в РГГУ, после чего вуз начал проверку.

"Анализ специалистами и научным сообществом РГГУ будет произведён", – прокомментировали в пресс-службе.

Отметим, что вместе с тем в вузе предложили запретить доступ к ChatGPT в образовательных организациях из-за его возможного негативного влияния на обучение.