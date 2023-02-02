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Российский вуз начал проверку из-за диплома студента, написанного нейросетью

Студент написал выпускную работу за сутки при помощи бота с искусственным интеллектом и защитил его перед преподавателями. Своими "успехами" он поделился в соцсетях

02 февраля 2023, 08:01, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Российский государственный гуманитарный университет (РГГУ) проведёт анализ диплома, который был написан нейросетью ChatGPT. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу вуза.

ChatGPT – чат-бот на основе искусственного интеллекта, который может вести осмысленную беседу, отвечать на вопросы и даже генерировать имеющий смысл текст. Его возможностями решил воспользоваться один из студентов РГГУ, который, по его словам, за сутки сделал диплом на основе ответов бота.

О своём "успехе" он рассказал в социальных сетях. Один из пользователей пожаловался на студента в РГГУ, после чего вуз начал проверку. 

"Анализ специалистами и научным сообществом РГГУ будет произведён", – прокомментировали в пресс-службе.

Отметим, что вместе с тем в вузе предложили запретить доступ к ChatGPT в образовательных организациях из-за его возможного негативного влияния на обучение.

 

Комментарии 4

  • Один из пользователей пожаловался на студента в РГГУ... Вот это главное предложение рассказа
    02 февраля, Гость   Ответить
  • Позабыты хлопоты, остановлен бег, Вкалывают роботы, а не человек. (с)
    02 февраля, Гость   Ответить
  • Умных не любят и от завистников студент мог прикрыться нейросетью. Случай в училище: <<Преподаватель провела урок, всё объяснила и озвучила домашнее задание: "Напишите изложение с моих слов, кто как понял и что запомнилось". После проверки все получили 3-ки да 2-ки, только Иванова Маша 5-ку. Преподаватель возмутилась: "Какую ахинею Вы понаписали! Где Вы все были когда Я объясняла? Почему только Маша всё верно изложила?" Ученики отвечают: "Так её вообще в тот день на уроке не было, она позвонила и узнала домашку" - учитель и ученики в шоке, а Маша в 1980 году уже нейросетью пользовалась и чтобы слыть умницей никому не рассказала>>
    02 февраля, Гость   Ответить
  • 1.Есть человек который обманул (наверное, если есть запрет в законе что ИИ не может писать диплом - скажите мне) и 2. и есть Стукач /завистник .... и есть сила которая их соединила)
    02 февраля, Гость   Ответить
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