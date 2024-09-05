Российского космонавта попросили уволиться из-за насморка

Он 14 лет готовился к полетам, но так и не побывал в космосе

05 сентября 2024, 16:00, ИА Амител

Космонавт / Фото: pxhere.com/ru/photo/1255597

Андрея Бабкина, кандидата в космонавты, который последние 14 лет готовился к полету в составе разных экипажей, попросили оставить свою летную должность и занять пост заместителя командира по науке в отряде космонавтов.

Последний шанс полететь в космос у Бабкина появился благодаря участию в съемках фильма "Вызов". Однако он был вынужден упустить эту возможность. Об этом "Газете.ru" сообщил источник из ракетно-космической отрасли.

Перевод Бабкина на новую должность фактически означает завершение его карьеры космонавта. Такое решение было принято руководством Центра подготовки космонавтов.

Формальной причиной завершения карьеры стала забраковка Бабкина на медкомиссии. Из документов, оказавшихся в распоряжении "Газеты.ru", следует, что медицинским показанием для его исключения из кандидатов стал двусторонний полисинусит, то есть запущенный насморк. Бабкин сделал операцию, чтобы решить эту проблему, и его годность к полетам была восстановлена. Однако неожиданно ему предложили уволиться.

Последним шансом для Бабкина полететь в космос была экспедиция МКС-66. Однако в последний момент его заменили на Юлию Пересильд и Клима Шипенко для съемок фильма "Вызов".