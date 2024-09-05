Российского космонавта попросили уволиться из-за насморка
Он 14 лет готовился к полетам, но так и не побывал в космосе
05 сентября 2024, 16:00, ИА Амител
Андрея Бабкина, кандидата в космонавты, который последние 14 лет готовился к полету в составе разных экипажей, попросили оставить свою летную должность и занять пост заместителя командира по науке в отряде космонавтов.
Последний шанс полететь в космос у Бабкина появился благодаря участию в съемках фильма "Вызов". Однако он был вынужден упустить эту возможность. Об этом "Газете.ru" сообщил источник из ракетно-космической отрасли.
Перевод Бабкина на новую должность фактически означает завершение его карьеры космонавта. Такое решение было принято руководством Центра подготовки космонавтов.
Формальной причиной завершения карьеры стала забраковка Бабкина на медкомиссии. Из документов, оказавшихся в распоряжении "Газеты.ru", следует, что медицинским показанием для его исключения из кандидатов стал двусторонний полисинусит, то есть запущенный насморк. Бабкин сделал операцию, чтобы решить эту проблему, и его годность к полетам была восстановлена. Однако неожиданно ему предложили уволиться.
Последним шансом для Бабкина полететь в космос была экспедиция МКС-66. Однако в последний момент его заменили на Юлию Пересильд и Клима Шипенко для съемок фильма "Вызов".
16:56:33 05-09-2024
Фильм Вызов дорогостоящая плохо сделананая и частично слизанная с американского фильма поделка. Ну кто мешает при таких бюджетах сделать что-то достойное? Еще и косманавта отстранили из-за решений самодуров.
17:23:06 05-09-2024
Гость (16:56:33 05-09-2024) Фильм Вызов дорогостоящая плохо сделананая и частично слизан... Вызов отличный фильм, не свисти. Хотя видно тебе ближе американские тупые поделки, что сразу говорит об уровне твоего развития
17:45:34 05-09-2024
Гость (17:23:06 05-09-2024) Вызов отличный фильм, не свисти. Хотя видно тебе ближе амери... В советской и российской космонавтике огромное количество славных и героических свершений. Просто бери как есть и экранизируй. Но наши криворучки так не могут, взяли "тупой" американский фильм "Человек на Луне" 2018 года и содрали с него часть сценария и кадры, сюжет не смогли сделать без дырок. Протест профессионалов коссмонавтов подавили административной властью, недовольных профессиналов уволили. Но зато бюджет освоен. За кассовый провал никто не ответил. Сами себя наградили и премировали.
19:22:53 05-09-2024
Гость (17:23:06 05-09-2024) Вызов отличный фильм, не свисти. Хотя видно тебе ближе амери... отличный от чего? это же дорогая, но халтура и не видеть это может только человек, максимально не знакомый с шедеврами кинематографии.
22:42:28 05-09-2024
Гость (17:23:06 05-09-2024) Вызов отличный фильм, не свисти. Хотя видно тебе ближе амери... Афытар сценария, разлогинься вместе с режиссером.
17:09:57 05-09-2024
Больше ниачомных кинишек! Больше режиссеров и актрис в космосе! Космос для развлекухи, ухаххахаааа))
17:33:40 05-09-2024
Так пусть Рогозин, Пересильд и Эрнст и компенсируют со своего кармана затраты государства на 14-ти летних подготовку несостоявшегося космонавта
17:48:02 05-09-2024
Пупсяк (17:33:40 05-09-2024) Так пусть Рогозин, Пересильд и Эрнст и компенсируют со свое... НАСТОЯЩЕГО, но не состоявшегося из-за туристов за многомиллионов бюджетных денег
17:48:26 05-09-2024
Пупсяк (17:33:40 05-09-2024) Так пусть Рогозин, Пересильд и Эрнст и компенсируют со свое... Пересильд просто исполнитель, а вот почему Эрнст и Рогозин не поплатились карьерой за такой фильм не понятно. Хотя понятно: "рука руку моет"
21:23:46 05-09-2024
Отличный фильм "Вызов".Не то что летания между разными станциями голливудской актрисы в 'Гравитации" .
Галиматья.
18:49:03 05-09-2024
Походу из Вызова вообще в космос никто не летал.
22:41:50 05-09-2024
Полуодетая прелестная мамзель: прическа, макияж, бюстгальтер и прочие красоты - как это свежо, неизбито, важно и актуально! При чем тут космос? Спутники? Глонасс? Наука? Космическая программа и космонавты при чем?) главное - шоу, полюбоваццо да взгруснуццо!
23:12:23 05-09-2024
Из серии:
"Я ждала и верила думала рожу а пошла проверилась..."
И так все 14 лет
23:48:54 05-09-2024
Жалко кандидата в космонавты, рухнула мечта.