Российского профессора приговорили к 12 годам за госизмену

Процесс проходил в закрытом режиме из-за грифа секретности

26 июня 2023, 21:52, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Мосгорсуд признал виновным 71-летнего профессора кафедры теоретической и прикладной аэрогидромеханики МФТИ Валерия Голубкина по делу о госизмене. Как сообщает РИА Новости, ему назначили наказание в виде 12 лет заключения в колонии строгого режима.

По версии следствия и суда, в начале 2018 года Голубкин передал координатору проекта гиперзвукового лайнера HEXAFLY-INT Йохану Стиланту отчеты о проделанной работе по созданию пассажирского самолета. Сторона защиты заявила, что перед отправкой три комиссии подтвердили, что в документах нет охраняемой государственной тайны. 12 апреля 2021 года профессора арестовали.

Процесс проходил в закрытом режиме из-за грифа секретности. В ходе суда свою вину профессор не признал.