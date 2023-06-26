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Российского профессора приговорили к 12 годам за госизмену

Процесс проходил в закрытом режиме из-за грифа секретности

26 июня 2023, 21:52, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Мосгорсуд признал виновным 71-летнего профессора кафедры теоретической и прикладной аэрогидромеханики МФТИ Валерия Голубкина по делу о госизмене. Как сообщает РИА Новости, ему назначили наказание в виде 12 лет заключения в колонии строгого режима.

По версии следствия и суда, в начале 2018 года Голубкин передал координатору проекта гиперзвукового лайнера HEXAFLY-INT Йохану Стиланту отчеты о проделанной работе по созданию пассажирского самолета. Сторона защиты заявила, что перед отправкой три комиссии подтвердили, что в документах нет охраняемой государственной тайны. 12 апреля 2021 года профессора арестовали.

Процесс проходил в закрытом режиме из-за грифа секретности. В ходе суда свою вину профессор не признал. 

Комментарии 2

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Гость

23:48:51 26-06-2023

Дед от нищеты режиму изменил?

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Гость

12:05:47 27-06-2023

тварина... на том свете карманов нет, а карму себе испортил

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