Российской фристайлистке разбили голову в драке
По информации источника, 23-летняя Доброва в отпуске познакомилась с компанией и пригласила её в отель "Роза Ски Инн"
05 апреля 2023, 22:48, ИА Амител
Российской фристайлистке Марии Добровой разбили голову в драке в Сочи. Как сообщает Telegram-канал Kub Mash, 23-летняя девушка познакомилась с компанией и пригалсила ее в отель, где молодые люди в процессе застолья поругалась.
Спортсменку оставили наедине с парнем. Позже она позвонила на ресепшен и попросила её спасти. Поднявшимся в номер сотрудникам пара не смогла ничего объяснить и ушла на улицу, где конфликт продолжился — девушка оказалась на земле. Работникам отеля пришлось вызвать полицию и скорую.
По данным Telegram-канала "112", молодым человеком был 26-летний Артём Набиулин, который также является профессиональным лыжником. Девушку доставили в больницу.
00:22:14 06-04-2023
Видимо как бабёшка эта фрийсталистка из себя ни чего не представляет. Поэтому кавалеры решили ей пробить бошку
06:44:55 06-04-2023
Гость (00:22:14 06-04-2023)Видимо как бабёшка эта фрийсталистка из себя ни чего не пред... Очень содержательный комментарий… а потом люди обижаются - «а почему меня быдлом называют»…
09:47:23 06-04-2023
Можно подумать среди спортсменов одни интеллектуалы..... Там быдла больше чем в социуме. Они в школе-то толком не учились, тренировались всё время, чего от них ожидать.