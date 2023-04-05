Российской фристайлистке разбили голову в драке

По информации источника, 23-летняя Доброва в отпуске познакомилась с компанией и пригласила её в отель "Роза Ски Инн"

05 апреля 2023, 22:48, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Российской фристайлистке Марии Добровой разбили голову в драке в Сочи. Как сообщает Telegram-канал Kub Mash, 23-летняя девушка познакомилась с компанией и пригалсила ее в отель, где молодые люди в процессе застолья поругалась.

Спортсменку оставили наедине с парнем. Позже она позвонила на ресепшен и попросила её спасти. Поднявшимся в номер сотрудникам пара не смогла ничего объяснить и ушла на улицу, где конфликт продолжился — девушка оказалась на земле. Работникам отеля пришлось вызвать полицию и скорую.

По данным Telegram-канала "112", молодым человеком был 26-летний Артём Набиулин, который также является профессиональным лыжником. Девушку доставили в больницу.