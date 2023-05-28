"Российскую Tesla" будут тестировать в Республике Алтай

Электромобили пополнят парк каршеринга и общественного транспорта

28 мая 2023, 20:30, ИА Амител

Автомобиль E-Neva будут тестировать на территории Республики Алтай. Об этом в своём телеграм-канале рассказал глава региона Олег Хорохордин.

Он отметил, что провёл рабочую поездку в Санкт-Петербург, где посетил Обуховский завод концерна ВКО "Алмаз – Антей" и обсудил с его руководством сотрудничество.

По словам Хорохордина, испытания "российской Tesla" будут проходить на территории региона, а позднее автомобили E-Neva пополнят автопарк каршеринга и усилят электрический общественный транспорт, который будет работать у обновлённого аэропорта.