Российскую учительницу обвинили в сексуальных домогательствах к 11-летнему ученику

25-летней девушке грозит до 20 лет лишения свободы по статье о насильственных действиях

02 февраля 2024, 16:25, ИА Амител

Обвиняемая учительница / Фото: соцсети

В Ленинградской области 25-летнюю учительницу обвинили в сексуальных домогательствах к 11-летнему ученику, который первым начал оказывать знаки внимания симпатичной девушке, пишут "Известия".

С заявлением в полицию обратилась мать ребенка. Она сообщила, что к ее сыну, учащемуся в четвертом классе, приставала учительница.

"Женщина узнала об этом из интимной переписки с откровенными фото", – рассказали в правоохранительных органах.

Стоит отметить, что мальчик первый начал оказывать учительнице различные знаки внимания и делать комплименты. Причем о своем интересе к классной руководительнице он заявил еще в октябре 2023 года.

В итоге учительница также стала проявлять внимание к школьнику. И, как сообщил мальчик, с ноября учительница стала трогать его в интимных местах и позволяла трогать себя.

Возбуждено уголовное дело. Учительнице грозит от 12 до 20 лет лишения свободы, а также запрет на занятия образовательной деятельностью.