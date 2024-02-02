Российскую учительницу обвинили в сексуальных домогательствах к 11-летнему ученику
25-летней девушке грозит до 20 лет лишения свободы по статье о насильственных действиях
02 февраля 2024, 16:25, ИА Амител
В Ленинградской области 25-летнюю учительницу обвинили в сексуальных домогательствах к 11-летнему ученику, который первым начал оказывать знаки внимания симпатичной девушке, пишут "Известия".
С заявлением в полицию обратилась мать ребенка. Она сообщила, что к ее сыну, учащемуся в четвертом классе, приставала учительница.
"Женщина узнала об этом из интимной переписки с откровенными фото", – рассказали в правоохранительных органах.
Стоит отметить, что мальчик первый начал оказывать учительнице различные знаки внимания и делать комплименты. Причем о своем интересе к классной руководительнице он заявил еще в октябре 2023 года.
В итоге учительница также стала проявлять внимание к школьнику. И, как сообщил мальчик, с ноября учительница стала трогать его в интимных местах и позволяла трогать себя.
Возбуждено уголовное дело. Учительнице грозит от 12 до 20 лет лишения свободы, а также запрет на занятия образовательной деятельностью.
16:39:59 02-02-2024
Ерунда какая. Как говорил Станиславский "Не верю!!!" Чего там трогать в 4ом классе? Я бы ещё в 9ом понял, в 11ом. А вообще девочки всегда любили постарше, а не сопляков. Просто мамаша с кукушкой похоже. Видно что учительница симпотная, может батя интерес проявил?
17:17:15 02-02-2024
Гость (16:39:59 02-02-2024) Ерунда какая. Как говорил Станиславский "Не верю!!!" Чего та... Тоже примерно так подумал
18:02:10 02-02-2024
Гость (16:39:59 02-02-2024) Ерунда какая. Как говорил Станиславский "Не верю!!!" Чего та... Прямо с языка сняли...Не верю.
16:16:32 03-02-2024
Гость (16:39:59 02-02-2024) Ерунда какая. Как говорил Станиславский "Не верю!!!" Чего та... Девочки сейчас любят помладше, потому что постарше сморят футбол, где постоянно реклама импотенции. )) А если кроме шуток: да, женщины сейчас ищут не постарше, а помладше, но ребёнок в 11 лет вряд ли этим озабочен. Мы в 11 лет играли порнокартами в карты и кроме желания увидеть что-то откровенное больше никаких желаний не возникало.
16:44:28 02-02-2024
Охренеть, судя по фотке вообще непонятно какие у нее могут проблемы, чтобы ее потрогали
17:17:25 02-02-2024
Бред какой то... На фига сиимпатичной девушке этот сопленосец?
19:53:21 02-02-2024
Грыша (17:17:25 02-02-2024) Бред какой то... На фига сиимпатичной девушке этот сопленосе... Так же как и тебе молодое красивое тело, ты же не будешь лапать заплывшим жиром 30-50 летнее тело?
17:48:40 02-02-2024
Согласен, бред полный ! Девка симпатичная, парня найдет нормального легко. Зачем ей этот малолетка ? Какая-то возня нехорошая
18:07:14 02-02-2024
Очередной отбитой на голову яжмамке что-то примерещилось? Отец в семье есть? Нормальный, а не каблук и хлюпик?
18:13:07 02-02-2024
батя на собрания часто ходил?))
19:10:55 02-02-2024
Всех под одну гребенку? Парню 11 и у него интерес есть.. Естественно, о домогательстве не должно быть речи..
09:23:46 03-02-2024
пока не будет достойного наказания за клевету,этот бардак будет продолжаться и самое не правильное-будут страдать не виновные люди