Российскую водку хотят поставлять в Южную Америку

Для производителей есть несколько помех

24 июня 2024, 17:18, ИА Амител

Бутылки / Фото: pxhere.com/ru/photo/1054481

После закрытия рынков Европы и США российские производители алкоголя обратили внимание на страны Южной Америки. О главных препятствиях, с которыми сталкиваются поставщики спиртного в этом регионе, рассказал "Коммерсантъ".

Сейчас на рынок Латинской Америки пытаются выйти такие компании, как "Татспиртпром" (развивает водочные бренды Tundra, "Ханская", Graf Ledoff), Алкогольная сибирская группа (АСГ; бренды "Белая березка", "Сиббиттер", "Пять озер") и Ladoga (бренды "Царская", Barrister, Fowler's). Спрос на российскую водку в Мексике, Бразилии, Перу, Аргентине и на Кубе выше, чем в Азии. Однако регулярным поставкам мешают проблемы с логистикой и оплатой.

По словам президента группы Ladoga Вениамина Грабара, в странах Латинской Америки сложно сертифицировать алкогольную продукцию – получение документов может занимать более года. К тому же местные компании не могут напрямую оплачивать поставки из РФ. Еще одной помехой становится отсутствие прямой логистики между регионами, добавил директор по внешнеэкономической деятельности "Татспиртпрома" Шамиль Камаев.