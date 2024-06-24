Российскую водку хотят поставлять в Южную Америку
Для производителей есть несколько помех
24 июня 2024, 17:18, ИА Амител
После закрытия рынков Европы и США российские производители алкоголя обратили внимание на страны Южной Америки. О главных препятствиях, с которыми сталкиваются поставщики спиртного в этом регионе, рассказал "Коммерсантъ".
Сейчас на рынок Латинской Америки пытаются выйти такие компании, как "Татспиртпром" (развивает водочные бренды Tundra, "Ханская", Graf Ledoff), Алкогольная сибирская группа (АСГ; бренды "Белая березка", "Сиббиттер", "Пять озер") и Ladoga (бренды "Царская", Barrister, Fowler's). Спрос на российскую водку в Мексике, Бразилии, Перу, Аргентине и на Кубе выше, чем в Азии. Однако регулярным поставкам мешают проблемы с логистикой и оплатой.
По словам президента группы Ladoga Вениамина Грабара, в странах Латинской Америки сложно сертифицировать алкогольную продукцию – получение документов может занимать более года. К тому же местные компании не могут напрямую оплачивать поставки из РФ. Еще одной помехой становится отсутствие прямой логистики между регионами, добавил директор по внешнеэкономической деятельности "Татспиртпрома" Шамиль Камаев.
19:54:33 24-06-2024
Ректифицированный спирт, разбавленный водой с добавками глицерина и пр. не идет ни в какое сравнение с самогоном-собственно, тот же виски, по производству. И никому такая водка не нужна. Если только очень бедным.
09:26:26 25-06-2024
Гость (19:54:33 24-06-2024) Ректифицированный спирт, разбавленный водой с добавками глиц... Ну да, ну да... виски производится не из сахарной браги, а из ячменного солода, после чего выдерживается в дубовых бочках достаточно продолжительное время и перед розливом купажируется. В отличие от русского самогонного "вискаря"- вонючего дрожжевого спирта, подкорашенного сахарным колером с добавлением ванилина...
20:09:49 24-06-2024
Если перепроизводство, то надо выливать, чтобы цена не падала (шутка)!
23:00:11 24-06-2024
У спирта много других применений кроме как синячить. Если у вас, комментаторы сверху, есть пара кубов лишних - я безвозмездно приму, уговорили.
09:18:51 25-06-2024
В Южной и Латинской Америках спиртом заправляют автомобили, где-то чистым, а где-то в смеси с бензином, потому что он там тростниковый, делается из отходов сахарного производства, копеечный. А ещё у них текила и ром, которые стоят там сущие гроши. И "южные" традиции употребления, сильно отличающиеся от наших, "северных". Так что водка наша там нужна, как зайцу партбилет.