Росстат оценил спад ВВП в 2022 году на 2,1%

Это ниже оценки Центробанка, Минэкономразвития и экспертов

20 февраля 2023, 22:57, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Снижение ВВП России в 2022 году составило 2,1%. Такую первую оценку дал Росстат, сообщает ТАСС.

В текущих ценах объём ВВП составил 151,4556 трлн рублей. Индекс-дефлятор ВВП вырос на 14,3% по сравнению с предыдущим годом.

Отмечается, что в 2021 году экономика РФ выросла на 5,6%, в 2020 году упала на 2,7%, в 2019 году выросла на 2,2%, в 2018 году рост составлял 2,8%, в 2017 году – 1,8%, в 2016 году – 0,2%, в 2015 году упала на 2,0%, в 2014 году выросла на 0,7%.

Отметим, что 2,1% – это ниже оценки Центробанка в феврале (2,5%), Минэкономразвития (2,9%), а также экономистов, которые прогнозировали его на уровне 2,7%.