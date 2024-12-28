Рост цен на автомобили прогнозируют российские эксперты в 2025 году

Это касается как новых, так и подержанных авто

28 декабря 2024, 10:20, ИА Амител

Дорога. Автомобили. ОСАГО / Фото: amic.ru

В 2025 году цены на автомобили в России продолжат расти. Это затронет как новый транспорт, так и подержанный. Об этом сообщает "Лента.ру".

По мнению экспертов, дефицита предложения в ближайшие полгода не будет из-за насыщения рынка китайскими автомобилями. Однако дальнейшего роста цен на новые и подержанные автомобили стоит ожидать.

"Однако по мере возможного роста затрат на логистику и комплектующие стоимость автомобилей китайского производства будет неизбежно увеличиваться. Дополнительно сохранение высокой зависимости от импорта, риск девальвации рубля, повышение таможенных пошлин и усложнение логистических цепочек будут продолжать оказывать давление на цены", – объяснил автоэксперт Александр Коротков.

Также предложение на рынке уменьшилось из-за ухода европейских и японских марок, которые занимали значительную его часть. Это приводит к росту цен в наиболее востребованных сегментах автомобилей: среднем и бюджетном. Быстрее всего дорожают машины возрастом от трех до пяти лет.

Дополнительно на рост стоимости в 2025 году повлияют инфляция, подорожание обслуживания и комплектующих.