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Рост цен на автомобили прогнозируют российские эксперты в 2025 году

Это касается как новых, так и подержанных авто

28 декабря 2024, 10:20, ИА Амител

Дорога. Автомобили. ОСАГО / Фото: amic.ru
Дорога. Автомобили. ОСАГО / Фото: amic.ru

В 2025 году цены на автомобили в России продолжат расти. Это затронет как новый транспорт, так и подержанный. Об этом сообщает "Лента.ру".

По мнению экспертов, дефицита предложения в ближайшие полгода не будет из-за насыщения рынка китайскими автомобилями. Однако дальнейшего роста цен на новые и подержанные автомобили стоит ожидать.

"Однако по мере возможного роста затрат на логистику и комплектующие стоимость автомобилей китайского производства будет неизбежно увеличиваться. Дополнительно сохранение высокой зависимости от импорта, риск девальвации рубля, повышение таможенных пошлин и усложнение логистических цепочек будут продолжать оказывать давление на цены", – объяснил автоэксперт Александр Коротков.

Также предложение на рынке уменьшилось из-за ухода европейских и японских марок, которые занимали значительную его часть. Это приводит к росту цен в наиболее востребованных сегментах автомобилей: среднем и бюджетном. Быстрее всего дорожают машины возрастом от трех до пяти лет.

Дополнительно на рост стоимости в 2025 году повлияют инфляция, подорожание обслуживания и комплектующих.

Транспорт Россия цены Авто

Комментарии 13

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Гость

10:24:18 28-12-2024

А на всё остальное ,можно подумать, не прогнозируют.

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Гость

10:32:49 28-12-2024

Так денег полно. Икра, машины, все скупают без проблем. Сейчас почти все ездят на машинах и едят икру

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Гость

10:45:14 28-12-2024

Гость (10:32:49 28-12-2024) Так денег полно. Икра, машины, все скупают без проблем. Сейч... В фантазиях Росстата

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Musik

11:24:15 28-12-2024

Гость (10:32:49 28-12-2024) Так денег полно. Икра, машины, все скупают без проблем. Сейч... Хоть со мной онлайн покушайте, а?

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Гость

12:10:57 28-12-2024

Гость (10:32:49 28-12-2024) Так денег полно. Икра, машины, все скупают без проблем. Сейч... И где моя машина и где моя икра??? А? 😭 😭 😭

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Гость

12:32:35 28-12-2024

Гость (12:10:57 28-12-2024) И где моя машина и где моя икра??? А? 😭 😭 😭 ... Моя машина во дворе стоит, снегом заметается. А икры я сегодня принес. 2 банки. Из погреба. Грибную и кабачковую.))

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Филипп Филиппыч

12:23:23 28-12-2024

Гость (10:32:49 28-12-2024) Так денег полно. Икра, машины, все скупают без проблем. Сейч... Гость, тебе телевизор такое внушит и ты поверишь, что ты на Луне мухоморы собираешь.

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Musik

12:39:00 28-12-2024

Еще кто не купил жоповозки и не искушал икры???

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холмс

12:58:09 28-12-2024

Машина - это не предмет роскоши а средство перевозки тяжестей. Автомобиль должен быть не дороже 300 тысяч рублей и надежен как танк. Я на свою машину и штабеля кирпичей грузил и по 20 мешков картошки и по 15 человек родни. И автомобиль ходит уже лет 20 без серьезного ремонта
Марка моей машины -ипсум. Двигатель FZ Год - конец 1990х с автоматической коробкой и цепной передачей. Праворульная Такую марку устаревшую кстати у японцев но актуальную для нас нужно купить как купили фиат и сделали жигули. Очень надежная машина
А вот современные с бортовым компьютером я вам покупать не советую вообще. Оборвись клемма аккумулятора на ходу и и обесточься машина и вы ее не остановите. Ни педали ни тормоза ни руль не работают а машина ведет себя сама -набирает скорость и едет куда хочет

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Гость

13:24:26 28-12-2024

холмс (12:58:09 28-12-2024) Машина - это не предмет роскоши а средство перевозки тяжесте... Да уж. Марка твоей машины, умник, Тойота. А вот модель Ипсум.

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Элен без ребят

17:12:09 28-12-2024

холмс (12:58:09 28-12-2024) Машина - это не предмет роскоши а средство перевозки тяжесте... коллега недавно на новом китайце встала поздним вечером на трассе- комп накрылся. даже двери открыть не могла, чтобы из машины выйти. красивой груде китайского хлама всего 7-8 мес.

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Гость

15:02:44 28-12-2024

Сегодня еще сообщили, что наибольшее число туристов, посетивших в этом году Мальдивы - китайцы, а на втором месте - россияне. Но китайцам значительно дешевле туда лететь, а в процентном отношении от общего населения страны, наших больше. Что-то около 220 тысяч человек

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Владимир

16:11:04 28-12-2024

если бы вместо эксперта попросили бы петуха прокукарекать на заре- если вдруг все подорожает- и отказаться прокукарекать- если все не будет дорожать. петух бы прокукарекал и эксперта не надо.

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