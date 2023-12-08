Рост цен на подержанные автомобили остановили в Госдуме

Новый закон отменяет двойное налогообложение при перепродаже подержанных машин

08 декабря 2023, 11:30, ИА Амител

Авто / Фото: freepik.com

В Госдуме 7 декабря приняли закон, который отменяет необходимость второй раз платить НДС при перепродаже автомобилей с пробегом между дилерскими центрами, пишет "Парламентская газета".

Дилер платит НДС с полной стоимости машины, когда ее покупает, а когда перепродает ее другому юридическому лицу, оно тоже должно заплатить НДС с полной стоимости.

"Цена неоправданно растет", – пояснили авторы закона.

Принятый документ позволит определять налоговую базу как разницу между ценой реализации и ценой приобретения с учетом налога.

"Если дилер купил автомобиль за 1 млн рублей и продал за 1,2 млн, то будет должен заплатить НДС с 200 тысяч рублей, а не от полной стоимости", – поясняет издание.

Документ вступит в силу через месяц после официального опубликования.