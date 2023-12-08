Рост цен на подержанные автомобили остановили в Госдуме
Новый закон отменяет двойное налогообложение при перепродаже подержанных машин
08 декабря 2023, 11:30, ИА Амител
В Госдуме 7 декабря приняли закон, который отменяет необходимость второй раз платить НДС при перепродаже автомобилей с пробегом между дилерскими центрами, пишет "Парламентская газета".
Дилер платит НДС с полной стоимости машины, когда ее покупает, а когда перепродает ее другому юридическому лицу, оно тоже должно заплатить НДС с полной стоимости.
"Цена неоправданно растет", – пояснили авторы закона.
Принятый документ позволит определять налоговую базу как разницу между ценой реализации и ценой приобретения с учетом налога.
"Если дилер купил автомобиль за 1 млн рублей и продал за 1,2 млн, то будет должен заплатить НДС с 200 тысяч рублей, а не от полной стоимости", – поясняет издание.
Документ вступит в силу через месяц после официального опубликования.
12:07:57 08-12-2023
У меня одного такое чувство, что это лазейка для китайских москвичей? Чтоб ещё дороже впаривать ведра себестоимость которых 300 тыс рублей???
12:22:54 08-12-2023
Открыл "Дром" нашёл машину, позвонил , сказал, что неоправданно дорого. Послали в ГД
12:34:06 08-12-2023
лучше бы перекупов прижали к ногтю, вот тогда бы точно цены упали на вторичку.
12:43:27 08-12-2023
Рост цен на подержанные автомобили остановили в Госдуме... Прекрасная страна Госдумия.
12:43:57 08-12-2023
ВОЛШЕБНИКИ!!! Уменьшить смертность-пожалуйста,увечить продолжительность жизни-без проблем!
12:52:09 08-12-2023
ааа, так вот почему цены выросли. а я думал, что причина в курсе рубля и закрытии заводов.
13:49:31 08-12-2023
Гость (12:52:09 08-12-2023) ааа, так вот почему цены выросли. а я думал, что причина в к... И это тоже. Одно другому не мешает.
13:58:06 08-12-2023
Китайский авто который стоит там 1 млн.руб. при пересечении границы с РФ, чудесным образом вырастает до 2х-2,5млн.руб. и жадность перекупа здесь далеко не на первом месте. Просто государству очень нужны доходы в бюджет и оно этим пользуется. Тамож.пошлина, утиль.сбор и прочие сборы увеличивают цену авто для россиян в два и более раз. Даже несмотря на то что своего автопрома в России фактически нет (за исключением ВАЗа). Вот такой вот патриотизм!
14:02:14 09-12-2023
Что вы такие нетерпеливые. Будут у нас дешевые, но надежные автомобили собственной выгонки. И самолеты построим завтра миллион штук. Терпения немного. Вы же видите, руководство старается.