Рост и развитие. В барнаульском бизнес-клубе MFS пройдет день открытых дверей
Узнайте о поддержке, возможностях и ценностях клуба
13 мая 2025, 10:00, ИА Амител erid: 2W5zFGRf39S
Во вторник, 20 мая 2025 года, в Барнауле пройдет день открытых дверей бизнес-клуба MFS* – формат, позволяющий предпринимателям и руководителям не только познакомиться с деятельностью клуба, но и лично пообщаться с его участниками, задать вопросы и оценить атмосферу сообщества.
Бизнес-клуб MFS объединяет более 120 резидентов – владельцев компаний, руководителей, экспертов и представителей ключевых отраслей: от строительства и производства до консалтинга, финансов и IT*. Это сильная профессиональная среда, в которой проще решать задачи, масштабироваться и находить партнеров.
Гостей ждет насыщенная программа:
- знакомство с форматом работы и внутренней структурой клуба;
- реальные истории успеха от резидентов;
- живое общение с участниками сообщества;
- подробные ответы на вопросы о принципах, ценностях и возможностях членства.
"MFS – это не просто сообщество, а инструмент для бизнес-роста. Если вы хотите попасть в деловое окружение, где ценят доверие, эффективность и результат, приходите на день открытых дверей", – отмечают организаторы.
Мероприятие пройдет 20 мая 2025 года (вторник) с 17:00 до 19:00 в резиденции MFS по адресу: пр. Социалистический, 117а, 4 этаж.
Участие бесплатное, необходима предварительная регистрация, анкету можно заполнить на сайте.
Если вы развиваете собственное дело, ищете сильное окружение и цените живое взаимодействие – день открытых дверей станет отличным стартом для знакомства с клубом.
Бизнес-клуб MFS
Адрес: г. Барнаул, пр. Социалистический, 117а, 4 этаж
Сайт
*MFS ("Man From Siberia" – "Ман Фром Сибирия"); IT ("АйТи")
ИП Курелёнок Алексей ВалерьевичРеклама
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