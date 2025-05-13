Рост и развитие. В барнаульском бизнес-клубе MFS пройдет день открытых дверей

Узнайте о поддержке, возможностях и ценностях клуба

13 мая 2025, 10:00, ИА Амител erid: 2W5zFGRf39S

Бизнес-клуб MFS / Фото: Владимир Игнатов

Во вторник, 20 мая 2025 года, в Барнауле пройдет день открытых дверей бизнес-клуба MFS* – формат, позволяющий предпринимателям и руководителям не только познакомиться с деятельностью клуба, но и лично пообщаться с его участниками, задать вопросы и оценить атмосферу сообщества.

Бизнес-клуб MFS объединяет более 120 резидентов – владельцев компаний, руководителей, экспертов и представителей ключевых отраслей: от строительства и производства до консалтинга, финансов и IT*. Это сильная профессиональная среда, в которой проще решать задачи, масштабироваться и находить партнеров.

Резиденты бизнес-клуба на крупном алтайском форуме MFS / Фото: Юлия Яковлева

Гостей ждет насыщенная программа:

знакомство с форматом работы и внутренней структурой клуба;

реальные истории успеха от резидентов;

живое общение с участниками сообщества;

подробные ответы на вопросы о принципах, ценностях и возможностях членства.

"MFS – это не просто сообщество, а инструмент для бизнес-роста. Если вы хотите попасть в деловое окружение, где ценят доверие, эффективность и результат, приходите на день открытых дверей", – отмечают организаторы.

Основатели клуба Максим Якименко и Алексей Курелёнок / Фото: Владимир Игнатов

Мероприятие пройдет 20 мая 2025 года (вторник) с 17:00 до 19:00 в резиденции MFS по адресу: пр. Социалистический, 117а, 4 этаж.

Участие бесплатное, необходима предварительная регистрация, анкету можно заполнить на сайте.

Если вы развиваете собственное дело, ищете сильное окружение и цените живое взаимодействие – день открытых дверей станет отличным стартом для знакомства с клубом.

Бизнес-клуб MFS

Адрес: г. Барнаул, пр. Социалистический, 117а, 4 этаж

Сайт

*MFS ("Man From Siberia" – "Ман Фром Сибирия"); IT ("АйТи")

ИП Курелёнок Алексей Валерьевич

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