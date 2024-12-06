Рост на 30-40%. На "Алтайском бройлере" рассказали о расширении производства
Новые мощности позволят выпускать больше продукции и увеличить ассортимент
06 декабря 2024, 15:45, ИА Амител erid: LjN8KAiaP
В 2025 году "Алтайский бройлер" (входит в Группу "Черкизово") запустит новые птичники в селе Сафоновка Зонального района. Это позволит предприятию в ближайшие годы увеличить мощность переработки мяса птицы минимум на треть. Об этом в эфире радиостанции Business FM Барнаул (Бизнес ФМ) рассказал руководитель "Алтайского бройлера" Румиль Зинюров.
"В селе Сафоновка мы реконструировали объект по выращиванию птицы, сейчас проводим тестовый запуск новых мощностей, заработает площадка в следующем году. В планах построить еще один новый объект в Зональном районе, площадку "Соколово-1", и в перспективе 2027-2028 годов строительство еще одной площадки", – сообщил Румиль Зинюров.
По итогам 2024 года "Алтайский бройлер" планирует произвести 84,7 тыс. тонн в живом весе (или 74 тыс. тонн готовой продукции). В планах предприятия увеличить мощность производства на 30-40%, доведя ее до 115 тыс. тонн в год.
Ранее в 2023 году "Алтайский бройлер" провел большую реконструкцию своего убойного завода. Это позволило увеличить мощность: с 6 тыс. голов в час в 2022 году до 10 тыс. голов в час в 2024-м.
Всего на птицефабриках "Алтайского бройлера" в настоящее время может единовременно содержаться около 4 млн голов птицы. Суточная мощность переработки составляет 100 тыс. голов. При этом у убойного предприятия есть потенциал увеличения производства, так как 30-35% мощностей пока остаются не загруженными.
Расширение происходит и в ассортименте. В 2023 году на "Алтайском бройлере" запустили производство готовых полуфабрикатов: котлет, фарша, маринадов, колбасок для гриля и др.
"Такая продукция пользуется спросом, объем реализации растет. Если в 2023 году мы выпускали 150 тонн полуфабрикатов, то в текущем году уже 300 тонн", – уточнил руководитель предприятия.
Площадки "Алтайского бройлера" являются современными автоматизированными производствами.
"Начиная с инкубатора и заканчивая убойным заводом – автоматизация на высоком уровне. Под каждый цикл, под каждый этап есть определенные программы. Например, инкубирование яиц полностью контролируют машины", – отметил Румиль Зинюров.
Несмотря на сокращение ручного труда, кадры "Алтайскому бройлеру" нужны, добавил он. Технологи, ветеринарные врачи, работники инженерно-технической службы – такие специалисты требуются всегда.
А с вводом новых предприятий будут нужны еще больше.
"В планах увеличение количества сотрудников как минимум на 10-15%. Сейчас на "Алтайском бройлере" 1,9 тыс. рабочих мест, а будет 2,1 тыс. Мы предоставляем всем работникам полный соцпакет, корпоративный транспорт, бесплатное питание, обеспечиваем спецодеждой", – подчеркнул гость эфира.
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16:06:39 06-12-2024
Химоза
17:05:28 06-12-2024
Гость (16:06:39 06-12-2024) Химоза ... Сейчас все продукты такие!
17:40:06 06-12-2024
Сергей (17:05:28 06-12-2024) Сейчас все продукты такие!... И тогда что нам эа этих курощупов, травящих русских радоваться ?
17:57:49 06-12-2024
Продукция в Китай уйдёт?
20:40:37 06-12-2024
Алтайскому бройлеру необходимо работать и по качеству продукции: исключить вредную химию, накачку водой, улучшить вкусовые свойства за счет соответствующего кормления. "Петелинка" заметно отличается в лучшую стороне от "Алтайского бройлера" на мой вкус.
09:52:08 07-12-2024
Гость (20:40:37 06-12-2024) Алтайскому бройлеру необходимо работать и по качеству продук... значит химоза петелинки тебе нравится больше, чем химоза бройлера
09:19:34 07-12-2024
Как бывший работник завода по убою птицы "АБ", могу заверить, что никакой химии в продукции нет, а вот отношение к работникам остаëтся на весьма низком уровне.
09:27:00 07-12-2024
Гость (20:40:37 06-12-2024) Алтайскому бройлеру необходимо работать и по качеству продук... Я вас удивлю, наверное, но различие брендов лишь в качестве обработки птицы на убое. Никакого различия в откорме нет. Птица на убой прставляется одна и, кстати, без химии и накачки водой.
17:28:27 07-12-2024
Дмитрий (09:27:00 07-12-2024) Я вас удивлю, наверное, но различие брендов лишь в качестве ... Ох уж вы сказочник.
Куру домашнюю и фабричную ровняете?
09:59:58 08-12-2024
Musik (17:28:27 07-12-2024) Ох уж вы сказочник. Куру домашнюю и фабричную ровняете?... Нет конечно. Фабричная более здоровая сто процентов, потому что в условиях фабрики недопустимы ошибки. А то что у фабричных в два раза короче цикл сна и бодрствования для более быстрого набора веса, чтож тут да бесспорно это так.
10:01:55 08-12-2024
Musik (17:28:27 07-12-2024) Ох уж вы сказочник. Куру домашнюю и фабричную ровняете?... И кстати так как ты курицу назвал никто куриц ни на Алтае ни вокруг него в радиусе пары тысяч километров не называет. Ты откуда, чудо ?