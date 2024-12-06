Рост на 30-40%. На "Алтайском бройлере" рассказали о расширении производства

Новые мощности позволят выпускать больше продукции и увеличить ассортимент

06 декабря 2024, 15:45, ИА Амител erid: LjN8KAiaP

Птичник / Фото предоставлено Группой "Черкизово"

В 2025 году "Алтайский бройлер" (входит в Группу "Черкизово") запустит новые птичники в селе Сафоновка Зонального района. Это позволит предприятию в ближайшие годы увеличить мощность переработки мяса птицы минимум на треть. Об этом в эфире радиостанции Business FM Барнаул (Бизнес ФМ) рассказал руководитель "Алтайского бройлера" Румиль Зинюров.

"В селе Сафоновка мы реконструировали объект по выращиванию птицы, сейчас проводим тестовый запуск новых мощностей, заработает площадка в следующем году. В планах построить еще один новый объект в Зональном районе, площадку "Соколово-1", и в перспективе 2027-2028 годов строительство еще одной площадки", – сообщил Румиль Зинюров.

По итогам 2024 года "Алтайский бройлер" планирует произвести 84,7 тыс. тонн в живом весе (или 74 тыс. тонн готовой продукции). В планах предприятия увеличить мощность производства на 30-40%, доведя ее до 115 тыс. тонн в год.

Ранее в 2023 году "Алтайский бройлер" провел большую реконструкцию своего убойного завода. Это позволило увеличить мощность: с 6 тыс. голов в час в 2022 году до 10 тыс. голов в час в 2024-м.

Всего на птицефабриках "Алтайского бройлера" в настоящее время может единовременно содержаться около 4 млн голов птицы. Суточная мощность переработки составляет 100 тыс. голов. При этом у убойного предприятия есть потенциал увеличения производства, так как 30-35% мощностей пока остаются не загруженными.

Расширение происходит и в ассортименте. В 2023 году на "Алтайском бройлере" запустили производство готовых полуфабрикатов: котлет, фарша, маринадов, колбасок для гриля и др.

"Такая продукция пользуется спросом, объем реализации растет. Если в 2023 году мы выпускали 150 тонн полуфабрикатов, то в текущем году уже 300 тонн", – уточнил руководитель предприятия.

Площадки "Алтайского бройлера" являются современными автоматизированными производствами.

"Начиная с инкубатора и заканчивая убойным заводом – автоматизация на высоком уровне. Под каждый цикл, под каждый этап есть определенные программы. Например, инкубирование яиц полностью контролируют машины", – отметил Румиль Зинюров.

Несмотря на сокращение ручного труда, кадры "Алтайскому бройлеру" нужны, добавил он. Технологи, ветеринарные врачи, работники инженерно-технической службы – такие специалисты требуются всегда.

А с вводом новых предприятий будут нужны еще больше.

"В планах увеличение количества сотрудников как минимум на 10-15%. Сейчас на "Алтайском бройлере" 1,9 тыс. рабочих мест, а будет 2,1 тыс. Мы предоставляем всем работникам полный соцпакет, корпоративный транспорт, бесплатное питание, обеспечиваем спецодеждой", – подчеркнул гость эфира.

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