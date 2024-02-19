Рост объемов и высокий стандарт. Алтайские предприятия активно развивают экспорт

Наладить сбыт на иностранный рынок помогает Центр "Мой бизнес"

19 февраля 2024, 11:00, ИА Амител

Продукция предприятий Алтая / Фото: Центр "Мой бизнес" Алтайского края

Как развивается экспорт? На этот вопрос ответили представители алтайского бизнеса. Совместно с региональным Центром поддержки экспорта, признанным одним из 20 лучших в стране по результатам работы в 2023 году, региональные экспортеры продолжают осваивать новые рынки сбыта.

Один из экспертов, руководитель "Алтай ЭКО сорт" Евгений Лугачев, рассказал, что это направление очень перспективное. Например, сейчас заметно увеличился спрос на красную чечевицу. На его предприятии культуру тщательно обрабатывают. Качество продукции обеспечивают квалифицированные сотрудники и современное оборудование. В прошлом году здесь увеличили производительность в три раза. А рост объемов, высокие стандарты продукции и участие в деловых миссиях способствуют привлечению новых международных партнеров.

"Посетили Азербайджан, Узбекистан, сейчас у нас в планах посетить ОАЭ и Минск. "Мой бизнес" помогает нам зайти на рынок той или иной страны точечно, то есть он вычисляет нужных нам клиентов", ­– рассказал Евгений Лугачев.Центр поддержки экспорта помогает предпринимателям в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство", инициированного президентом РФ. Здесь бизнесменам оказывают консультативную помощь в поиске партеров, в экспертизе и сопровождении контракта. А также помогают наладить общение с партнерами из других стран.

Продукция предприятий Алтая / Фото: Центр "Мой бизнес" Алтайского края

"Есть показатель ­– объем экспорта на рубль поддержки. Мы потратили рубль, а экспортер на 49 руб. экспортировал товар, т. е. 1 к 49. При том, что плановая цифра ­– это 1 к 30", ­– уточнил об эффективности экспорта для предпринимателей и.о. руководителя Центра поддержки экспорта Алтайского края Станислав Татаринцев.Одним из постоянных клиентов Центра является Барнаульский химзавод. Изделия его производства используют шиномонтажные мастерские во всей России. В настоящее время завод развивает экспортные поставки в Казахстан, Беларусь, Азербайджан и Армению. В 2024 году российские и зарубежные потребители смогут оценить новую продукцию завода ­– бесцветный герметик для шин.