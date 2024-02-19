Рост объемов и высокий стандарт. Алтайские предприятия активно развивают экспорт
Наладить сбыт на иностранный рынок помогает Центр "Мой бизнес"
19 февраля 2024, 11:00, ИА Амител
Как развивается экспорт? На этот вопрос ответили представители алтайского бизнеса. Совместно с региональным Центром поддержки экспорта, признанным одним из 20 лучших в стране по результатам работы в 2023 году, региональные экспортеры продолжают осваивать новые рынки сбыта.
Один из экспертов, руководитель "Алтай ЭКО сорт" Евгений Лугачев, рассказал, что это направление очень перспективное. Например, сейчас заметно увеличился спрос на красную чечевицу. На его предприятии культуру тщательно обрабатывают. Качество продукции обеспечивают квалифицированные сотрудники и современное оборудование. В прошлом году здесь увеличили производительность в три раза. А рост объемов, высокие стандарты продукции и участие в деловых миссиях способствуют привлечению новых международных партнеров.
"Посетили Азербайджан, Узбекистан, сейчас у нас в планах посетить ОАЭ и Минск. "Мой бизнес" помогает нам зайти на рынок той или иной страны точечно, то есть он вычисляет нужных нам клиентов", – рассказал Евгений Лугачев.Центр поддержки экспорта помогает предпринимателям в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство", инициированного президентом РФ. Здесь бизнесменам оказывают консультативную помощь в поиске партеров, в экспертизе и сопровождении контракта. А также помогают наладить общение с партнерами из других стран.
"Есть показатель – объем экспорта на рубль поддержки. Мы потратили рубль, а экспортер на 49 руб. экспортировал товар, т. е. 1 к 49. При том, что плановая цифра – это 1 к 30", – уточнил об эффективности экспорта для предпринимателей и.о. руководителя Центра поддержки экспорта Алтайского края Станислав Татаринцев.Одним из постоянных клиентов Центра является Барнаульский химзавод. Изделия его производства используют шиномонтажные мастерские во всей России. В настоящее время завод развивает экспортные поставки в Казахстан, Беларусь, Азербайджан и Армению. В 2024 году российские и зарубежные потребители смогут оценить новую продукцию завода – бесцветный герметик для шин.
13:01:26 19-02-2024
Валовой региональный продукт Алтайского края, который в 2013 году был 13,5 млрд.долларов (430 млрд.руб.), несказанно вырос к 2023 году до 12,3 млрд.долларов (1047 млрд.руб.)... Это уже прорыв?
14:50:56 19-02-2024
Чтобы не лукавить, рост экспорта, ВРП, ВВП необходимо показать еще и в натуральном выражении.
16:13:46 19-02-2024
"необходимо показать еще и в натуральном выражении" Это как? Сложить тонны, штуки, метры и сравнить ? А если тонны упадут в два раза, а штуки вырастут в 10 раз это рост будет?:)))
22:08:57 19-02-2024
Просто сравнить тонны, штуки, метры, литры, киловатты основной продукции. В статистике всегда дают ценовые и натуральные показатели. Загляните на сайт Алтайкрайстата.
19:22:34 20-02-2024
Главное не вывезти все на хрен из страны а ввезти по больше нужных для страны и народа качественных дешевых товаров способствующих росту и развитию экономики а также уровню жизни и благосостояния народа а не прибыли чуждого нам олигархата паразита.