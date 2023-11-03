Рост ВВП России по итогам года может достигнуть 3%
Путин подчеркнул, что тем временем в странах ЕС может произойти его падение
03 ноября 2023, 21:35, ИА Амител
Президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе встречи с новым составом Общественной палаты РФ заявил, что допускает рост валового внутреннего продукта (ВВП) России по итогам года вплоть до 3%. Как сообщает РИА Новости, он подчеркнул, что в это же время в странах Евросоюза может произойти его падение.
"Рост ВВП будет 2,8-2,9%, а то и 3%. А в ведущих экономиках Европы – минус", – заявил президент.
Он подчеркнул, что это привело к настоящим трудностям в Евросоюзе, однако Москва не радуется этому, а просто констатирует факт.
Одновременно с этим Путин отметил, что чем сильнее будет Россия, тем меньше будет желания у недружественных государств исключать ее из каких-либо организаций или отказываться от товаров.
02:59:34 05-11-2023
С какого хрена при такой инфляции и ключевой ставке уничтожающей на прочь экономику.