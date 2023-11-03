Рост ВВП России по итогам года может достигнуть 3%

Путин подчеркнул, что тем временем в странах ЕС может произойти его падение

03 ноября 2023, 21:35, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе встречи с новым составом Общественной палаты РФ заявил, что допускает рост валового внутреннего продукта (ВВП) России по итогам года вплоть до 3%. Как сообщает РИА Новости, он подчеркнул, что в это же время в странах Евросоюза может произойти его падение.

"Рост ВВП будет 2,8-2,9%, а то и 3%. А в ведущих экономиках Европы – минус", – заявил президент.

Он подчеркнул, что это привело к настоящим трудностям в Евросоюзе, однако Москва не радуется этому, а просто констатирует факт.

Одновременно с этим Путин отметил, что чем сильнее будет Россия, тем меньше будет желания у недружественных государств исключать ее из каких-либо организаций или отказываться от товаров.