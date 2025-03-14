"Ростелеком" дарит 30 дней домашнего интернета, связи, видеонаблюдения и доступа к Wink

Пакетное предложение "Тест-драйв" доступно до 15 мая 2025 года

14 марта 2025, 13:00, ИА Амител erid: 2W5zFH4i31a

Просмотр кино / Фото: "Ростелеком"

"Ростелеком" предлагает клиентам подключить пакет цифровых услуг по тарифу "Тест-драйв". В него входят домашний интернет, мобильная связь, облачное видеонаблюдение и доступ к онлайн-кинотеатру Wink* (совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ). В течение 30 дней новые абоненты могут пользоваться сервисами бесплатно. Акция действует до 15 мая 2025 года.

Высокоскоростной интернет "Ростелекома" доступен миллионам семей по всей стране, обеспечивая доступ к образовательному и развлекательному контенту в любом объеме. Один из востребованных сервисов компании – облачное видеонаблюдение на платформе "Умный дом". Цифровое решение позволяет контролировать обстановку в доме и на прилегающей территории, следить за освещением, выявлять протечки, фиксировать открытие дверей и окон. В случае нештатных ситуаций или движения пользователи автоматически получают уведомления на телефон. Камеры домашнего облачного видеонаблюдения "Ростелекома" расположены уже более чем в миллионе квартир и домов страны.

Компания активно развивает инфраструктуру сети, обеспечивающую надежное соединение для всех цифровых сервисов. Клиентскую поддержку оказывают тысячи специалистов в разных регионах с применением технологий искусственного интеллекта.

"При подключении нового тарифа от "Ростелекома" можно целый месяц бесплатно тестировать услуги связи и облачное видеонаблюдение. Предложение не ограничивает абонентов ни в скорости, ни в качестве сервисов", – сказал директор по продуктам и тарифам массового сегмента "Ростелекома" Алексей Демьяненко.

И отметил, что предложение создает комфортные условия для онлайн-учебы и работы, а также игр и просмотра фильмов. Компания – один из лидеров на рынке базовых сервисов широкополосного доступа в интернет и платного ТВ, остается надежным технологическим партнером для всей семьи.

Комплексные тарифные решения компании стремительно набирают популярность. По статистике "Ростелекома", новые пользователи чаще выбирают пакеты, включающие сразу несколько востребованных услуг, что позволяет сэкономить на связи и интернете.

Подключить тариф "Тест-драйв" можно онлайн на сайте оператора.

*Wink ("Винк")

ПАО "Ростелеком"

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