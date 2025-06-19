"Ростелеком" и Республика Алтай подписали соглашение на ПМЭФ-2025

Оператор поможет развитию цифровой инфраструктуры в регионе

19 июня 2025, 16:50, ИА Амител erid: 2W5zFHNfKvx

Андрей Турчак и Михаил Осеевский / Фото: пресс-служба "Ростелекома"

"Ростелеком" и правительство Республики Алтай заключили соглашение о сотрудничестве в области развития цифровых технологий в регионе. Документ подписали глава республики Андрей Турчак и президент "Ростелекома" Михаил Осеевский на Петербургском международном экономическом форуме.

Соглашение предусматривает совместную работу по развитию цифровой инфраструктуры Республики Алтай, автоматизацию государственных, социальных и отраслевых процессов, а также преодоление цифрового неравенства. В рамках сотрудничества планируется совершенствование медицинской информационной системы и внедрение новых для региона программно-аппаратных комплексов и ИТ-решений, таких как единая региональная платформа интеллектуального видеонаблюдения и интеллектуальная транспортная система.

Сегодня в Республике Алтай один из самых высоких показателей доступности цифровых услуг "Ростелекома". Компания активно развивает оптические сети и устанавливает базовые станции мобильной связи в селах и деревнях по проекту устранения цифрового неравенства в рамках госконтракта с Минцифры России. Оператор успешно подключил к широкополосному интернету 269 социально значимых объектов региона, а в столице региона – Горно-Алтайске – внедрил программно-аппаратный комплекс "Безопасный город", который повысил эффективность работы профильных структур. "Ростелеком" модернизирует региональную систему оповещения населения (РАСЦО), занимается цифровизацией здравоохранения, установкой камер фотовидеофиксации нарушений ПДД и технической поддержкой "Системы 112" (единый номер экстренных оперативных служб).

"Мы готовы расширять цифровое партнерство с Республикой Алтай, предлагая проверенные и эффективные ИТ-решения. Регион отличает сложный горный рельеф и удаленность населенных пунктов. Усилия последних лет были направлены на расширение оптических каналов связи с возможностью дотянуться до глубинки", – прокомментировал президент ПАО "Ростелеком" Михаил Осеевский.

И добавил, что сегодня надежный высокоскоростной интернет и цифровые услуги доступны для 93% абонентов оператора. Компания продолжит использовать свои ресурсы, компетенции и наработки для развития телеком-инфраструктуры и реализации новых цифровых проектов, которые повышают качество жизни в регионе.

"У Республики Алтай и "Ростелекома" сложились крепкие партнерские отношения. Соглашение позволит более эффективно сотрудничать в области цифровизации региона и продолжить работу в тех населенных пунктах, где связи еще нет. Не менее важный вопрос – цифровизация здравоохранения. Необходимо расширение рабочей платформы. Отдельно договорились о развитии ее мобильной версии. Наши врачи могли бы применять ее при вызовах на дом или во время работы востребованного у жителей автопоезда "Здоровье", – отметил глава Республики Алтай Андрей Турчак.

Также регион получит поддержку и в части информационной безопасности.

ПАО Ростелеком

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