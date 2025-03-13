"Ростелеком. Лицей" поможет школьникам и их родителям подготовиться к "Диктанту Победы"

На платформе бесплатно размещены видеоуроки и пробные тесты

13 марта 2025, 13:10, ИА Амител erid: 2W5zFJR1FqA

Девушка / Изображение сгенерировано нейросетью Dall-E / amic.ru

В преддверии 80-летия Победы в Великой Отечественной войне "Ростелеком" подготовил на своей образовательной платформе "Лицей" специальный раздел "Диктант Победы". Ресурс призван помочь школьникам и их родителям подготовиться к одноименной всероссийской акции, которая пройдет 25 апреля 2025 года.

Раздел "Диктант Победы" предлагает пользователям богатый набор материалов: тематический видеокурс, подготовленный Российским военно-историческим обществом, подробные конспекты по каждой теме и пробные тестирования. Материалы доступны бесплатно и без регистрации до 15 мая 2025 года.

"Мы в "Ростелекоме" гордимся тем, что можем внести свой вклад в сохранение исторической памяти и поддержать такую значимую акцию, как "Диктант Победы", – сказал директор офиса перспективных и партнерских продуктов "Ростелекома" Александр Ряховский.Он отметил, что образовательная платформа "Лицей" давно заслужила доверие школьников и их родителей. Благодаря удобству и качественным инструментам подготовки участники смогут не только успешно справиться с диктантом, но и подробнее изучить историю своей страны.

"Диктант Победы" на платформе "Лицей" / "Ростелеком"

Организаторами "Диктанта Победы" выступают партия "Единая Россия" совместно с Российским историческим обществом, Российским военно-историческим обществом и Всероссийским общественным движением "Волонтеры Победы".

"Ежегодно вместе с партнерами мы прорабатываем различные форматы, которые помогают всем желающим подготовиться к "Диктанту Победы", – отметил руководитель Центрального исполнительного комитета партии "Единая Россия", координатор федерального партпроекта "Историческая память" Александр Сидякин.

По его словам, платформа "Ростелеком. Лицей" не только расширяет возможности участников, но и проводит историческое просвещение. Это поможет привлечь к акции еще больше людей.

ПАО "Ростелеком"

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