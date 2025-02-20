"Ростелеком" оборудовал умными сервисами "Ключа" 18 многоквартирных домов в Алтайском крае

Через мобильное приложение жители могут открывать двери подъездов, шлагбаумы и просматривать записи с камер видеонаблюдения

20 февраля 2025, 11:00, ИА Амител erid: 2W5zFHru5Uc

Умный домофон / Фото: "Ростелеком"

В 2024 году "Ростелеком" оснастил 18 многоквартирных домов в Барнауле, Бийске и Белокурихе современными сервисами экосистемы "Ключ". Там появились умные домофоны, видеонаблюдение, автоматизированные шлагбаумы и цифровые счетчики ресурсов. Новые технологии охватили три тысячи домов Алтайского края.

Умные домофоны пользуются наибольшим спросом, за год компания установила 38 панелей в 16 многоквартирных домах. Второй по популярности стала услуга "Комплексное видеонаблюдение". В лифтах, подъездах и на придомовой территории восьми домов "Ростелеком" в прошлом году смонтировал более 100 камер, обеспечивающих круглосуточный контроль за безопасностью.

Также чаще стали устанавливать умные шлагбаумы и систему контроля и управления доступом ("Умный СКУД"), которые помогают ограничить въезд постороннего транспорта и повысить безопасность дворов.

Камера видеонаблюдения / Фото: "Ростелеком"

Еще одно нововведение "Ключа", набирающее популярность, – "Умные счетчики". Система направлена на автоматизацию учета расхода электроэнергии, тепла, горячей и холодной воды. Впервые ее внедрили в ЖК Arthouse* в Барнауле в прошлом году. "Ростелеком" установил систему мониторинга для 1463 счетчиков в квартирах и офисах. Также оператор передал более сотни теплосчетчиков управляющей компании, обслуживающей многоквартирный дом на улице Соболева, 22, в Белокурихе.

Все решения экосистемы "Ключ" можно контролировать через мобильное приложение "Ростелеком Ключ". Оно имеет удобный интерфейс как для жильцов, так и для УК, позволяет открывать двери подъездов, калитки и шлагбаумы, а также просматривать записи с камер видеонаблюдения. Жильцы получают универсальный бесконтактный ключ с электронным чипом.

"Застройщиков уже не нужно, как раньше, убеждать в преимуществах нашей цифровой экосистемы. Девелоперы и сами понимают, что умные сервисы повышают классность и привлекательность жилья, ускоряют продажу квартир. Для управляющих компаний и жильцов – это не только комфорт и безопасность, но и оптимизация трудозатрат на обслуживание дома, а значит, и экономия расходов", – сказала директор по массовому сегменту Алтайского филиала "Ростелекома" Ирина Белкина.

И добавила, что после установки компания круглосуточно обеспечивает информационную, сервисную и техническую поддержку.

Сервисы цифровой экосистемы "Ростелеком Ключ" доступны сегодня в 65 многоквартирных домах региона.

За консультацией или оформлением заказа можно обратиться по телефону 8-800-301-05-50. Оставить заявку для расчета стоимости услуги – на сайте "Ростелекома" в разделе "Обсудить проект".

*Arthouse ("Артхаус")

ПАО "Ростелеком"

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