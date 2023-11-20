"Ростелеком" объявил о старте конкурса для СМИ "Вместе в цифровое будущее"

В нем могут принять участие как журналисты, так и блогеры

20 ноября 2023, 16:15, ИА Амител erid: LjN8KE8iP

Иллюстрация: "Ростелеком"

"Ростелеком" объявил о старте XIII конкурса "Вместе в цифровое будущее". Компания проводит его ежегодно для привлечения внимания региональных журналистов и блогеров к событиям телекоммуникационной отрасли – технологическим трендам и инновационным технологиям. Победители федерального этапа – участники, занявшие первые места в основных номинациях, и призеры, отмеченные в спецноминациях, в сентябре 2024 года посетят Байконур и станут свидетелями запуска российского пилотируемого корабля.

Какие материалы принимают на конкурс?

На конкурс принимаются материалы и сюжеты, вышедшие в СМИ и блогосфере не ранее 1 апреля 2023 года и не позднее 29 февраля 2024 года, по основным номинациям:

печатная пресса;

телевидение и видеоконтент в СМИ;

радио и подкасты;

интернет-СМИ;

социальные медиа;

"Российские решения для ИТ-индустрии: вызовы и перспективы" – специальная номинация от Минцифры России;

"Спутники для людей" – спецноминация от РТКОММ;

"Киберриски в детской среде" – спецноминация от Альянса по защите детей в цифровой среде.

Конкурс "Вместе в цифровое будущее" традиционно пройдет на региональном и федеральном уровнях. Победителей определят эксперты медийного сообщества, интернет-отрасли и телекоммуникационного рынка.

Что получат конкурсанты и победители?

В этом году конкурсантов ждут встречи не только с экспертами в сферах ИТ и информационной безопасности, но и с известными российскими писателями-фантастами, которые представят темы оцифрованного мира и эстетику киберпанка.

"Ежегодно мы расширяем тематику конкурса. Новым направлением этого года стали спутниковые технологии, улучшающие жизнь. Логическим итогом конкурса будет поездка победителей федерального этапа на крупнейший в мире космодром. Финалисты окажутся свидетелями запуска российского пилотируемого космического корабля", – подчеркнула вице-президент по внешним коммуникациям ПАО "Ростелеком" Кира Кирюхина.

Где узнать подробности?

Все о конкурсе смотрите на сайте smi.rt.ru.

Итоги регионального этапа конкурса будут подведены в мае, федерального – в июне 2024 года. Официальный хештег конкурса: #eFuture.

ПАО "Ростелеком"

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