"Ростелеком" открыл доступ к скоростному интернету для жителей еще трех алтайских сел
Большая скорость пришла в Новую Чемровку, Савиново и Хайрюзовку
23 января 2025, 15:30, ИА Амител erid: 2W5zFJr6eUx
Жители трех отдаленных сел Алтайского края – Хайрюзовки Троицкого района, Новой Чемровки и Савиново Зонального района – получили доступ к скоростному интернету благодаря "Ростелекому". Компания проложила там 27 км волоконно-оптических линий связи. Работы по подключению начали в декабре прошлого года.
В Новой Чемровке специалисты протянули 17,8 км линий связи. Теперь все дома подключены к сети. В Савиново и Хайрюзовке по улицам построили 4,4 и 5,6 км оптоволокна, которое также охватило все частные подворья.
"Зональный – один из районов, в которых строительство новых линий связи ниже райцентра идет хорошими темпами: в пяти из девяти крупных населенных пунктах построены волоконно-оптические каналы непосредственно до абонентов. Это поселки Мирный и Октябрьское, села Соколово, Буланиха и теперь Новая Чемровка. Скоростной интернет также есть в малых деревнях – Ново-Михайловке, Сафоновке, Савиново, а в ряде совсем небольших поселений действует уличный Wi-Fi*, установленный по федеральной программе", – сказал директор сервисного центра "Бийск" Алтайского филиала "Ростелекома" Иван Сингизин.Глава Новочемровского сельсовета Надежда Биткова отметила большой спрос на высокоскоростной интернет в селе. По ее словам, жители активно интересовались возможностью подключения, звонили и приходили в администрацию.
"В сельсовете два наших сотрудника уже получили доступ к новой сети. Судя по отзывам, качеством интернета в их семьях довольны", – подытожила Надежда Биткова.
Скорость передачи данных до 300 Мбит/с открывает для сельчан новые возможности. Теперь они могут пользоваться домашним Wi-Fi, подключать интерактивное ТВ и онлайн-кинотеатр Wink.ru*, устанавливать системы домашнего видеонаблюдения, а также пользоваться разнообразными сервисами для детей и взрослых, такими как образовательная платформа "Лицей", подписки "MIXX* вместе" и "Wink. Дети".
Узнать техническую возможность и оставить заявку на подключение можно на официальном сайте компании или по номеру 8 800 100 08 00.
*Wi-Fi ("Вай-Фай"); Wink.ru ("Винк.ру"); MIXX ("Микс")
ПАО "Ростелеком"Реклама
18:14:11 23-01-2025
Попутно восстановил бы ещё доступ к архи востребованному Ютубу, чей видеоконтент формально "никем не блокируется", а де-факто почти уже полгода не загружается!
08:29:10 24-01-2025
Когда в Мамонтово будет скоростной интернет в многоэтажках?
16:21:22 24-01-2025
Значит где-то они ведут в селах а у нас не хотят, хотя оптику к школе и медпункту подвели, буквально 500м еще бы кинули где у меня адсл подсоедено и я бы был со скоростным инетом(