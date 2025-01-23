"Ростелеком" открыл доступ к скоростному интернету для жителей еще трех алтайских сел

Большая скорость пришла в Новую Чемровку, Савиново и Хайрюзовку

23 января 2025, 15:30, ИА Амител erid: 2W5zFJr6eUx

Кабель / Фото: компания "Ростелеком"

Жители трех отдаленных сел Алтайского края – Хайрюзовки Троицкого района, Новой Чемровки и Савиново Зонального района – получили доступ к скоростному интернету благодаря "Ростелекому". Компания проложила там 27 км волоконно-оптических линий связи. Работы по подключению начали в декабре прошлого года.

В Новой Чемровке специалисты протянули 17,8 км линий связи. Теперь все дома подключены к сети. В Савиново и Хайрюзовке по улицам построили 4,4 и 5,6 км оптоволокна, которое также охватило все частные подворья.

"Зональный – один из районов, в которых строительство новых линий связи ниже райцентра идет хорошими темпами: в пяти из девяти крупных населенных пунктах построены волоконно-оптические каналы непосредственно до абонентов. Это поселки Мирный и Октябрьское, села Соколово, Буланиха и теперь Новая Чемровка. Скоростной интернет также есть в малых деревнях – Ново-Михайловке, Сафоновке, Савиново, а в ряде совсем небольших поселений действует уличный Wi-Fi*, установленный по федеральной программе", – сказал директор сервисного центра "Бийск" Алтайского филиала "Ростелекома" Иван Сингизин.Глава Новочемровского сельсовета Надежда Биткова отметила большой спрос на высокоскоростной интернет в селе. По ее словам, жители активно интересовались возможностью подключения, звонили и приходили в администрацию.

"В сельсовете два наших сотрудника уже получили доступ к новой сети. Судя по отзывам, качеством интернета в их семьях довольны", – подытожила Надежда Биткова.

Скорость передачи данных до 300 Мбит/с открывает для сельчан новые возможности. Теперь они могут пользоваться домашним Wi-Fi, подключать интерактивное ТВ и онлайн-кинотеатр Wink.ru*, устанавливать системы домашнего видеонаблюдения, а также пользоваться разнообразными сервисами для детей и взрослых, такими как образовательная платформа "Лицей", подписки "MIXX* вместе" и "Wink. Дети".

Узнать техническую возможность и оставить заявку на подключение можно на официальном сайте компании или по номеру 8 800 100 08 00.

*Wi-Fi ("Вай-Фай"); Wink.ru ("Винк.ру"); MIXX ("Микс")

ПАО "Ростелеком"

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