"Ростелеком" открыл виртуальный мир "Кибергород" в Roblox для юных геймеров

Там доступны мини-игры и скины в стиле киберпанк

19 ноября 2024, 12:30, ИА Амител erid: LjN8K55RP

"Кибергород" / Фото предоставлено ПАО "Ростелеком"

"Ростелеком" создал на популярной игровой платформе Roblox ("Роблокс") виртуальный мир "Кибергород", где юные пользователи могут развлечься, посоревноваться с друзьями в увлекательной мини-игре с полосой препятствий и получить эксклюзивные скины в стилистике киберпанк.

Roblox имеет более 200 миллионов активных пользователей по всему миру. Это один из лидеров по скачиваниям среди мобильных игр в России. По данным компании, более 60% аудитории Roblox составляют дети.

Особое внимание "Ростелеком" уделил эксклюзивным скинам: виртуальным костюмам для персонажей. Есть два варианта – "Энергетический вихрь" и "Цифровая принцесса". Они станут отличным подарком для юных геймеров. Это ограниченная серия, каждый образ выпущен тиражом всего 1000 экземпляров.

"Roblox – популярная игровая онлайн-платформа, где можно создавать собственные мини-игры и играть в уже существующие. "Ростелеком" запустил в Roblox свой мир современного технологичного "Кибергорода", – рассказал директор продуктового офиса партнерских и перспективных продуктов "Ростелеком" Александр Ряховский. По его словам, таким образом компания разнообразила юным абонентам игровой опыт.

Специально для абонентов тарифного плана "Игровой" от "Ростелекома" на костюмы действует специальная цена – 359 руб. Причем приобретенный скин остается у игрока навсегда, его можно использоваться не только в "Кибергороде", но и во всей метавселенной Roblox.

ПАО "Ростелеком"

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