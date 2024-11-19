"Ростелеком" открыл виртуальный мир "Кибергород" в Roblox для юных геймеров
Там доступны мини-игры и скины в стиле киберпанк
19 ноября 2024, 12:30, ИА Амител erid: LjN8K55RP
"Ростелеком" создал на популярной игровой платформе Roblox ("Роблокс") виртуальный мир "Кибергород", где юные пользователи могут развлечься, посоревноваться с друзьями в увлекательной мини-игре с полосой препятствий и получить эксклюзивные скины в стилистике киберпанк.
Roblox имеет более 200 миллионов активных пользователей по всему миру. Это один из лидеров по скачиваниям среди мобильных игр в России. По данным компании, более 60% аудитории Roblox составляют дети.
Особое внимание "Ростелеком" уделил эксклюзивным скинам: виртуальным костюмам для персонажей. Есть два варианта – "Энергетический вихрь" и "Цифровая принцесса". Они станут отличным подарком для юных геймеров. Это ограниченная серия, каждый образ выпущен тиражом всего 1000 экземпляров.
"Roblox – популярная игровая онлайн-платформа, где можно создавать собственные мини-игры и играть в уже существующие. "Ростелеком" запустил в Roblox свой мир современного технологичного "Кибергорода", – рассказал директор продуктового офиса партнерских и перспективных продуктов "Ростелеком" Александр Ряховский. По его словам, таким образом компания разнообразила юным абонентам игровой опыт.
Специально для абонентов тарифного плана "Игровой" от "Ростелекома" на костюмы действует специальная цена – 359 руб. Причем приобретенный скин остается у игрока навсегда, его можно использоваться не только в "Кибергороде", но и во всей метавселенной Roblox.
ПАО "Ростелеком"Реклама
Комментарии в эфире