"Ростелеком" поддержал ИТ-форум "Хакатон-2024" в Барнауле

Там команды молодых специалистов продемонстрировали навыки в разработке ПО и смогли заявить о себе

27 мая 2024, 11:00, ИА Амител erid: LjN8KQEEj

"Хакатон-2024" / Фото: Аурика Митеску

"Ростелеком" выступил партнером девятого образовательного ИТ-форума для студентов и молодых ИТ-специалистов "Хакатон-2024". Он прошел в Барнауле 17-19 мая. В традиционном ежегодном соревновании участвовали 80 человек, которым помогали 16 экспертов и наставников – представители местных и федеральных ИТ-компаний, бизнес-аналитики и преподаватели вузов.

Организаторами мероприятия выступило Минэкономразвития Алтайского края совместно с Алтайским центром кластерного развития и Barnaul Digital Community*. Участники – студенты, программисты, веб-дизайнеры, менеджеры, объединившиеся в 24 команды. В течение 48 часов они проходили путь от идеи проекта до его реализации и показывали свои навыки в разработке и управлении ПО.

"Хакатон-2024" / Фото: Аурика Митеску

Победителем мероприятия стала команда "Мятная перплексия", состоящая из сотрудников алтайских ИТ-компаний. Они стали лидерами за создание веб-приложения для генерации датасетов, которые используют при прогнозировании свойств ферментов с помощью нейросети.

Команда, занявшая первое место / Фото: Аурика Митеску

Второе место заняла команда pro100.studio* с веб-приложением для бронирования рабочих мест в коворкингах.

Команда, занявшая второе место / Фото: Аурика Митеску

Третье место разделили между собой семейная команда Potap’s* и команда АлтГПУ. Potap’s представила проект "Даем второй шанс старой "железке", в котором использовала запчасти из старого монитора, чтобы изготовить интерактивную панель для корпуса системного блока компьютера.

Команда Potap’s, занявшая третье место / Фото: Аурика Митеску

Команда АлтГПУ презентовала аниматронного робота для проведения консультаций и распространения рекламной продукции.

Команда "АлтГПУ", занявшая 3 место / Фото: Аурика Митеску

"Мы, как представители телеком-рынка, с удовольствием поддерживаем мероприятия с участием студентов и молодых ИТ-специалистов, чтобы они могли публично показать свое мастерство. "Хакатон" уникален тем, что здесь в совместном творчестве создаются интересные и полезные продукты, у которых даже есть шанс выйти на массового потребителя. Форум также позволяет заявить о себе талантливым ребятам, которые решили выбрать эти направления своей будущей профессией", – подчеркнул директор Алтайского филиала "Ростелекома" Сергей Лавренюк.

Подробнее об итогах соревнования можно посмотреть на официальном сайте барнаульского "Хакатона" по ссылке или на странице мероприятия в VK*.

* VK ("ВиКей"); Barnaul Digital Community ("Барнаул Диджитал Комьюнити"); pro100.studio ("про100.студио"); Potap’s ("Потап’с")

ПАО "Ростелеком"

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