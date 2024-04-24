"Ростелеком" поддержал книжную акцию в Рубцовске "Библионочь-2024"

Мероприятие посетили больше тысячи книголюбов

24 апреля 2024, 17:30, ИА Амител erid: LjN8K84m7

"Библионочь-2024" / Фото: Алена Савицкая

"Ростелеком" стал партнером всероссийской акции "Библионочь-2024", которая состоялась 19 апреля под лозунгом "Читаем всей семьей". Мероприятие посвящено Году семьи. Компания оказала поддержку "Библиотечной информационной системе" (БИС) Рубцовска в Алтайском крае и подарила книги собственного издания.

"В библиотеки приходят, чтобы общаться, бродить между книжных полок и говорить о книгах, а еще рукодельничать, пить чай с булочками и чувствовать себя как дома. Все это было у нас в этот раз", – сообщила директор "Библиотечной информационной системы" Елены Кайгородова.

"Ростелеком" сотрудничает с БИС Рубцовска уже несколько лет. Во время "Библионочи-2024" компания, как и в прошлом году, предоставила партию своего пособия "Азбука интернета" для обучения пенсионеров работе на компьютере. Его проводят сотрудники библиотеки. В этот раз "Ростелеком" также передал в библиотечный фонд новый выпуск издания, где рассказывается об основах работы со смартфоном.

В качестве подарка для посетителей "Библионочи" оператор также предоставил экземпляры книги Станислава Макарова "Этот прекрасный, опасный, кибербезопасный мир", выпущенной при поддержке компании. В издании автор доступным языком обучает детей и родителей правилам поведения в интернете, чтобы уберечь их от киберпреступлений.

"Если вы считаете, что ИТ-компания и книги несовместимы, то зря: чтение книг в цифровом мире занимает особое место. Электронный сервис "Аудиокниги Литрес" на сайте "Ростелекома" имеет многотысячную аудиторию подписчиков, а раздел "Аудиокниги" видеосервиса Wink* пользуется спросом не меньше, чем фильмы и сериалы", – рассказала директор по работе с массовым сегментом Алтайского филиала "Ростелекома" Ирина Белкина.Компания, понимая ценность и важность "живой" книги, периодически издает для пользователей интернета полезное чтиво и пособия.

Подробнее об услуге "Аудиокниги Литрес" читайте на официальном сайте "Ростелекома". Подключить цифровой видеосервис и онлайн-кинотеатр Wink можно по ссылке или скачав на одноименное мобильное приложение.Напомним, также "Ростелеком" в марте поддержал молодых педагогов на конкурсе "Учитель года Алтая – 2024". Федеральный оператор наградил финалистов номинации "Педагогический дебют". В ней участвовали начинающие педагоги с опытом работы в школе менее трех лет. Компания поддерживает молодые таланты, поскольку считает, что подобные мероприятия способствуют повышению престижа профессии и имеют большое значение для образования в регионе.

*Wink ("Винк")

ПАО "Ростелеком"

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