"Ростелеком" поддержал молодых педагогов на конкурсе "Учитель года Алтая – 2023"

Федеральный оператор вручил подарки финалистам и пожелал профессионального роста и новых побед

29 марта 2023, 13:30, ИА Амител 4CQwVszH9pSXrT7yNad

Победитель и лауреаты номинации "Педагогический дебют" / Фото: "Ростелеком"

"Ростелеком" поддержал конкурс профессионального мастерства "Учитель года Алтая – 2023". Федеральный оператор вручил подарки десяти финалистам номинации "Педагогический дебют" на прошедшей 24 марта в Барнауле церемонии награждения.

"Ежегодный краевой конкурс на звание "Учитель года" – большое и долгожданное событие в образовательной среде Алтайского края. В Год педагога и наставника, которым объявлен 2023-й, это мероприятие, повышающее престиж профессии, ещё более ценно и символично. Мы решили обратить внимание на молодых преподавателей, которые уже в начале пути показали свой талант и трудолюбие. Всем финалистам желаем профессионального роста, успехов в повседневном труде и новых побед", – сообщил директор Алтайского филиала "Ростелекома" Сергей Лавренюк.

В номинацию "Педагогический дебют" заявки подали 29 молодых педагогов из 19 районов края. После проведения заочного этапа в финал вышли 10 человек. Победителем стала Елена Гринина, учитель истории школы № 126 из Барнаула. После окончания вуза она проработала педагогом всего два с лишним года. Теперь ей предстоит защищать честь профессии на всероссийском этапе конкурса в Москве.

"Для меня кумиром и непререкаемым авторитетом была замечательный педагог Елена Геннадьевна Хижняк из города Алейска, сумевшая мне привить любовь к истории. Именно поэтому вопроса "кем быть?" передо мной не стояло: я твёрдо знала, чего хочу. Участие в конкурсе даёт понимание, что ты можешь о-го-го как много. Это профессиональная самореализация и невероятные эмоции. Победа очень важна для меня. Приятно, что нас поддержали бизнес-компании, большое спасибо за подарки", – сказала Елена Гринина.

Также лауреатами номинации "Педагогический дебют" стали Анастасия Ермакова, которая преподаёт русский язык и литературу в одной из бийских школ, и Алина Рожкова, учитель биологии из Заринска. Всего в краевом конкурсе участвовали 42 школьных педагога из 34 районов и четырёх городов края. В финал вышли 24 человека. Обладателем звания "Учитель года Алтая – 2023" стал Данил Белов, учитель физкультуры барнаульского лицея № 73.

Напомним, краевой конкурс "Учитель года" прошёл уже в 33-й раз. За это время в нём приняли участие уже 1,3 тыс. алтайских учителей.

ПАО "Ростелеком"

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