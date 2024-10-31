"Ростелеком" поддержал молодых предпринимателей Алтайского края

Для бизнеса в регионе провели новый форум

31 октября 2024, 13:00, ИА Амител erid: LjN8KUs7N

Форум молодых предпринимателей "PROнастоящее" / Фото: Надежда Широкова

"Ростелеком" стал партнером первого форума молодых предпринимателей "PROнастоящее". Он прошел 27 сентября в Барнауле на базе Алтайского государственного университета. Мероприятие транслировали онлайн во "ВКонтакте", оно привлекло более трех тысяч участников.

Организаторами форума выступили местные предприниматели при поддержке программы "Росмолодежь. Гранты", Центра "Мой бизнес" в Алтайском крае, АлтГУ, администрации края и мэрии Барнаула. Основная его цель – вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность региона.

Форум молодых предпринимателей "PROнастоящее" / Фото: Надежда Широкова

Открыла мероприятие дискуссия с участием представителей власти и малого бизнеса, где обсудили ключевые вопросы развития предпринимательства. После этого участники разошлись по тематическим площадкам, на которых в роли экспертов выступили федеральные и региональные спикеры. Главным гостем форума стал Кирилл Лобин, входящий в топ-50 лучших спикеров России. Помимо этого, в программе были встречи с популярными блогерами и маркетологами региона, а также активный нетворкинг.

Предпринимательство – это не только про прибыль, но и про партнерство и открытость, умение создавать комфортную атмосферу в коллективе и поддерживать деловые связи, отметила бизнес-психолог и организатор форума Лилия Нефедова. По ее словам, форум полностью передал эту идею. Участники получили не только полезные знания, но и расширили круг контактов.

"Форум стал заметным и важным событием в предпринимательском сообществе Алтайского края. Мы не могли пройти мимо, потому что сами активно поддерживаем средний и малый бизнес. Сегодня широкополосный доступ в интернет "Ростелекома" – это технологическая платформа, на базе которой можно получать не только традиционные Wi-Fi* и видеонаблюдение, но и дополнительные ИТ-сервисы для создания нового клиентского опыта", – подчеркнула заместитель директора Алтайского филиала "Ростелекома" Ольга Курылева.

Для молодых предпринимателей "Ростелеком" предлагает востребованные решения, включая "Виртуальную АТС", горячую линию с номером 8 800, "Умные экраны", речевую аналитику и ТВ для сферы услуг. Управление всеми сервисами доступно через личный кабинет, работает электронный документооборот и круглосуточная техподдержка.

Форум молодых предпринимателей "PROнастоящее" / Фото: Надежда Широкова

Оформить заявку на подключение услуг можно на официальном сайте компании или по телефону 8-800-300- 67-31.

*Wi-Fi ("Вай-Фай")

ПАО "Ростелеком"

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