"Ростелеком" подключил к беспроводному интернету более шести тысяч жителей Алтайского края

В 2025 году планируют обеспечить связью еще 34 населенных пункта

30 января 2025, 14:40, ИА Амител erid: 2W5zFHNZZmz

Базовая станция / Фото: "Ростелеком"

"Ростелеком" в 2024 году ввел в эксплуатацию новые базовые станции 4G/LTE* в 22 населенных пунктах Алтайского края, где проживает от 100 до 500 человек. Благодаря реализации госпрограммы "Устранение цифрового неравенства 2.0" более шести тысяч жителей получили доступ к голосовой связи и беспроводному интернету.

Проект реализовали совместно с оператором Т2, который проводил радиочастотное планирование, координацию строительства и пусконаладочных работ. Первые станции начали работать в мае, но основная часть строительства пришлась на лето и осень. В некоторых населенных пунктах работы осложнялись особенностями рельефа, а в ряде случаев их временно приостанавливали. Например, для полного покрытия сигналом в деревнях Карпово и Лютаево установили по две базовые станции, а прокладку оптики до Троицка "заморозили" из-за уборки урожая на фермерских полях, через которые пролегала часть трассы, работы потом вели в ускоренном режиме.

Монтаж сотовой станции / Фото: "Ростелеком"

Наибольшее количество оптоволоконных линий провели к Троицку (14,5 км), Майорке (13,8 км) и поселку Ульяновскому (13 км). Последнюю станцию установили и запустили в декабре в Зеленой Роще.

"Для подключения оборудования мы построили дополнительно 86 км новых линий связи", – сказал директор Алтайского филиала "Ростелекома" Сергей Лавренюк.И добавил, что все работы завершены в срок, станции введены в эксплуатацию и работают в штатном режиме под круглосуточным мониторингом.

"За включение в проект этих сел проголосовали более 18 тысяч жителей края. По 2025 году активность сельчан оказалась еще выше – на портале зарегистрировано 21 469 голосов. В новый перечень по УЦН 2.0 предварительно включены 34 населенных пункта", – отметил глава Минцифры Алтайского края Евгений Зрюмов.В предварительный список на следующий год вошли 34 населенных пункта, среди лидеров – Хомутино Целинного района, поселок Красноармейский Немецкого национального района и Ананьевка Кулундинского района. Окончательный список утвердят после проверки наличия устойчивого сигнала.

Актуальную информацию о подключении населенного пункта к мобильному интернету можно проверить на портале "Госуслуги".

В 2024 году базовые станции мобильной связи появились в следующих населенных пунктах Алтайского края: Андроново, Ключи (Тюменцевский р-н), Поломошное, 10 лет Октября (Новичихинский), Котляровка (Поспелихинский), Волга (Первомайский), Жаворонково (Бийский округ), Воздвиженка, Троицк, Смирненькое (Кулундинский), Кузнецово, Трусово (Курьинский), Новокамышенка (Третьяковский), Усть-Алейка, Шилово (Калманский), Уржум (Алейский), Ульяновский (Топчихинский), Майорка (Чарышский), Буян (Крутихинский), Карпово, Лютаево (Солонешенский), Зеленая роща (Ребрихинский).

ПАО "Ростелеком"

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