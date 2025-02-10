"Ростелеком" подключил к скоростному интернету 30 тысяч семей Алтайского края
В течение прошлого года провайдер построил современные каналы связи в 102 населенных пунктах
10 февраля 2025, 16:00, ИА Амител erid: 2W5zFHYe1wE
В 2024 году "Ростелеком" значительно расширил свою волоконно-оптическую сеть в Алтайском крае, подключив к высокоскоростному интернету почти 30 тысяч семей. Это позволило увеличить долю абонентов, использующих оптоволокно, до 78% от всей клиентской базы компании.
Где появился интернет?
Наибольшее количество новых подключений пришлось на Барнаул, Новоалтайск, Славгород, Яровое и поселок Октябрьский Зонального района. А также – ряд сел, среди которых Енисейское, Черемушкино, Новоалександровка, Глядень, Клепечиха, Маралиха и Самсоново. Кроме того, доступ к цифровым сервисам провайдера получили жители Контошино, Гуселетово, Лосихи, Николаевки, Курочкино и других деревень.
За прошлый год оператор построил современные линии связи в 102 населенных пунктах, охватив более 31 тысячи домов.
В прошлом году количество абонентов, использующих оптический интернет, выросло на 11%. Это стало возможным благодаря расширению сети, качеству и надежности технологии, сказала директор по массовому сегменту Алтайского филиала "Ростелекома" Ирина Белкина.
"Основной поток новых пользователей шел из сельской местности, где мы, как и раньше, активно строили линии связи. Кроме этого, заводили оптику в частный сектор городов, новостройки Барнаула, Новоалтайска, Бийска и Белокурихи, охватив в итоге почти три тысячи квартир", – отметила Ирина Белкина.По ее словам, за последние четыре года компания сделала серьезные вложения в строительство и развитие цифровых ресурсов, обеспечивающих современные телеком-услуги для 220 тысяч домов.
Что доступно пользователям?
Благодаря оптоволоконному интернету клиенты "Ростелекома" могут подключить:
- интерактивное ТВ и онлайн-кинотеатр Wink.ru*;
- домашнее видеонаблюдение;
- мобильную связь (при наличии технической возможности);
- популярные подписки "Wink. Дети", "Mixx Вместе*", "Лицей" и другие цифровые сервисы.
На 1 января 2025 года число семей, подключенных к широкополосному интернету "Ростелекома" в Алтайском крае, превысило 236 тысяч. По этому показателю компания удерживает лидирующую позицию на рынке телекоммуникационных услуг с долей 45,2%.
Как стать клиентом "Ростелекома"?
Подключиться к услугам провайдера можно, оставив заявку на сайте или по телефону 8-800-100-08-00.
*Wink.ru ("Винк.ру"); Mixx ("Микс")
ПАО "Ростелеком"Реклама
16:28:40 10-02-2025
Несчастные... Не знают еще, что их ждет!
17:31:09 10-02-2025
Гость (16:28:40 10-02-2025) Несчастные... Не знают еще, что их ждет! ... Это как мафия, нельзя просто так выйти
21:47:25 10-02-2025
А в Барнауле в многоквартирном доме не могут подключить((( 3й год говорят нет технической возможности...
07:17:21 11-02-2025
Гость (21:47:25 10-02-2025) А в Барнауле в многоквартирном доме не могут подключить((( 3... ну подключите другого провайдера. их полно
23:51:11 10-02-2025
А не скоростной кто раздает? Так, чтоб кругозор расширить,.
00:43:01 11-02-2025
Когда, чёрт побери, Ростелеком соблаговолит наконец разблокировать Ютуб?
08:43:26 11-02-2025
Ростелекому бы сделать заявленную скорость интернета (скорость по тарифу) уже подключенным абонентам. Т.е. поработать над качеством, а не количеством